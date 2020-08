Xiaomi Mi 10 Ultra lanciato ufficialmente: ecco le specifiche

Non contento della propria lineup di smartphone di fascia alta, Xiaomi ha di recente presentato ufficialmente il nuovo modello Xiaomi Mi 10 Ultra. Esso rappresenta il modello più premium del catalogo del colosso cinese e si va ad aggiungere ai già presenti Mi 10 Lite, Mi 10 e Mi 10 Pro.

Con lo Xiaomi Mi 10 Ultra si è voluti andare oltre il concetto di “top di gamma”: oltre infatti ad avere caratteristiche tecniche premium, lo smartphone viene proposto con tre diverse varianti estetiche: trasparente che lascia intravedere i chip sottostanti, argento con effetto specchio e ceramica nera.

Per il resto, lo Xiaomi Mi 10 Ultra può contare sul miglior hardware disponibile sul mercato, con il plus sorprendente della ricarica rapida cablata da 120W e ricarica wireless da 55W.

Dimensioni e peso: 162,38×75,04×9,45mm – 221,8 grammi

162,38×75,04×9,45mm – 221,8 grammi Display AMOLED da 6,67″ con refresh rate a 120Hz, supporto a HDR10+ e luminosità massima di1120nit

AMOLED da 6,67″ con refresh rate a 120Hz, supporto a HDR10+ e luminosità massima di1120nit OS: Android 10 con MIUI 12

Android 10 con MIUI 12 SoC Qualcomm Snapdragon 865 con raffreddamento a liquido e 8 sensori della temperatura

Qualcomm Snapdragon 865 con raffreddamento a liquido e 8 sensori della temperatura Memoria: versione trasparente 12/256GB 8/128GB 8/256GB argento con effetto specchio 16/512GB nero ceramica 12/256GB 8/128GB 8/256GB 16/512GB

Fotocamera anteriore: 20MP, EIS, video fino a 1080p @30fps

20MP, EIS, video fino a 1080p @30fps Fotocamere posteriori: ​48MP con sensore Quad-Bayer 1/1,32″, 25mm equivalente, pixel da 2,4um, f/1,85, PDAF, OIS, EIS, tecnologia ISO Fusion 12MP tele, sensore 1/2,56″, 50mm eq. (2x ottico), pixel da 1,4um, f/2.0, Dual Pixel AF 48MP tele periscopica, sensore Quad-Bayer 1/2″, 120mm eq. (5x ottico), f/4,1, PDAF, OIS, EIS, ultra-zoom 120x 20MP grandangolare 128°, sensore 1/2,8″, 12mm eq., f/2,2, PDAF

Batteria da 4.500mAh con ricarica rapida a 120W (ricarica completa in 23 minuti), ricarica wireless 50W (ricarica in 40 minuti), ricarica inversa 10W.

da 4.500mAh con ricarica rapida a 120W (ricarica completa in 23 minuti), ricarica wireless 50W (ricarica in 40 minuti), ricarica inversa 10W. Sensore delle impronte digitali a ultrasuoni di nuova generazione, integrato nello schermo

di nuova generazione, integrato nello schermo Connettività: 5G SA/NSA, dual SIM, WiFi 6, Bluetooth. 5.1, NFC, USB-C, GPS, BeiDou, GPS L1+L5, Galileo, Glonass, QZSS

Xiaomi Mi 10 Ultra – Prezzi

Purtroppo l’annuncio dello smartphone ha riguardato il solo mercato cinese, per cui per il momento possiamo fornirvi solo il listino prezzi disponibile in Cina. Tuttavia, non escludiamo un lancio anche nel mercato internazionale nel corso delle prossime settimane.