Le ricerche su Google di cantanti, album e canzoni ora rimandano a YouTube Music

Continua il processo di integrazione del servizio di streaming musicale YouTube Music all’interno dell’ecosistema di servizi Google. In particolare, adesso qualsiasi ricerca relativa a un’artista, a una band, a un album o a una canzone in particolare restituirà come risultato una piccola anteprima e il link diretto per YouTube Music.

La nuova feature funziona sia dal web che da mobile ed è, a nostro modo di vedere, il miglior modo per integrare i servizi del motore di ricerca e proprio di YouTube Music.

Il servizio di streaming musicale sta attraversando un momento molto importante della sua esistenza, con Google che si prepara a rimuovere del tutto Play Music (da settembre il servizi verrà spento in alcuni mercati, da ottobre verrà spento dappertutto). Purtroppo ancora non tutte le funzioni di Play Music sono state integrate in YouTube Music (alcune essenziali sono assenti, altre sono state aggiunte con un recente aggiornamento).

L’idea di Google di consolidare i propri servizi è chiara e la comprendiamo. Tuttavia, crediamo che l’azienda stia giocando col fuoco, soprattutto in Europa. Google è indagata infatti per potenziale concorrenza sleale legata ai suoi servizi che riceverebbero un trattamento speciale all’interno del principale motore di ricerca di internet. In altre parole, ricercare un ristorante e mostrare un’anteprima di Google Maps o, proprio con la nuova funzione, ricercare un’artista e mostrare in cima alla ricerca un’anteprima del proprio servizio potrebbe far insospettire ancora di più i regolatori antitrust.

Invitandovi a provare la nuova funzione sul vostro smartphone e sul vostro computer, vi vogliamo anche ricordare che YouTube Kids è disponibile finalmente su Amazon Fire Stick.

VIA