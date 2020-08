L’inserimento delle password su Android 11 sarà molto più semplice grazie all’integrazione con le tastiere

La funzione “Autofill” per permettere allo smartphone di inserire in automatico le password nei relativi campi di testo è presente su Android sin dalla versione 9 Pie. Tuttavia, non è mai stata un qualcosa di coeso nel modo in cui i vari password manager (sia quello integrato di Google che quelli di terze parti) permettono di completare automaticamente i campi di testo. Con Android 11 questo dovrebbe però essere un problema del passato, grazie anche all’integrazione con le tastiere.

Una nuova risorsa per sviluppatori Android descrive che “a partire da Android 11, le tastiere e altri editor di metodi di input (IME) possono visualizzare suggerimenti di compilazione automatica in linea, in un campo di suggerimenti o qualcosa di simile, invece del sistema che li visualizza in un menu a discesa“. Il documento spiega che la tastiera vedrà la password solo una volta che avrà registrato l’input del tocco, quindi le informazioni rimarranno private come nell’approccio previsto su Android 9 Pie e Android 10.

Quello che vedete è un esempio di come funzionerà la funzione con l’inserimento dei dati di una carta di debito/credito ma è lecito aspettarsi che la stessa UI verrà usata anche per quanto concerne l’inserimento delle password o dei dati personali.

É bene precisare che, proprio come successo con le API Autofill di Android 9, sia le tastiere che i gestori di password dovranno essere aggiornati per utilizzare la funzione, quindi a seconda delle app scelte e dei cicli di sviluppo dietro di esse, potreste dover attendere alcune settimane o mesi dopo il lancio di Android 11 per usufruirne. È lecito però ritenere che Gboard e il gestore di password di Google saranno tra i primi a supportarla.

