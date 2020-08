Neanche il tempo di Galaxy Z Fold 2 che in rete emergono le prime foto di Samsung Galaxy Z Fold 3

Il Samsung Galaxy Z Fold 2 è stato presentato neanche da 24 ore ma in rete sono emerse già le prime immagini leaked relative al suo successore, ovvero al Samsung Galaxy Z Fold 3. Proprio come successo nel passaggio da Fold a Fold 2, anche nel passaggio da Fold 2 a Fold 3 vi saranno diverse novità tecniche interessanti.

Come potete vedere da queste immagini, la prima cosa che salta subito all’occhio è l’assenza totale di fori per le fotocamere anteriori: ciò significa che Samsung potrebbe implementare la tanto rumoreggiato tecnologia delle fotocamere in-display sul nuovo modello flessibile.

É normale che Samsung continui a migliorare il design e le funzionalità dei suoi smartphone flessibili anche perché, nonostante la novità del display pieghevole, è difficile giustificare una spesa di oltre 2000 euro per uno smartphone. Ed ecco allora che, man mano che il prezzo degli schermi flessibili diventa cala e vengono implementate tecnologie più all’avanguardia, tali smartphone attraggano su di se sempre più attenzione.

In passato Ross Young, fondatore delle società di ricerca Display Supply Chain Consultants e DisplaySearch, ha affermato che Samsung non ha fretta di implementare la tecnologia delle fotocamere in-display. Questo spiega il motivo del perché tutte le indiscrezioni legate ai nuovi Galaxy S21 / Galaxy S30 non ne fanno menzione. Che Samsung voglia fare esordire questa nuova tecnologia sul Samsung Galaxy Z Fold 3, smartphone appartenente alla sua linea più appariscente?

Sempre relativamente alle foto leaked, colui che le ha condivise ha indicato che fra le novità tecniche del nuovo modello, oltre all’introduzione di fotocamere in-display sia anteriori che posteriori, vi saranno display più ampi e con cornici ancora più ridotte.

VIA