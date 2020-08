Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Tab S7, Galaxy Watch 3 e Galaxy Buds Live ufficiali

Attraverso l’inedito evento Unpacked tenutosi in forma virtuale in streaming, Samsung ha presentato ufficialmente 5 nuovi prodotti che vanno ad arricchire il suo catalogo (come del resto si sapeva già). In particolare, stiamo parlando di Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Tab S7, Galaxy Watch 3 e Galaxy Buds Live.

Samsung Galaxy Note 20

Le caratteristiche tecniche del nuovo top di gamma Samsung sono:

Display Infinity-O Super AMOLED Plus da 6,7 pollici con risoluzione Full HD di 2400 x 1080 pixel, supporto HDR10+ e protezione Corning Gorilla Glass 7;

SoC Qualcomm Snapdragon 865 Plus (Octa-core (1×3.09 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585) / Exynos 990 (Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M5 & 2×2.50 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55);

8 GB di memoria RAM

256 GB di memoria interna UFS 3.1 (non espandibile)

Fotocamere posteriori da: 12 MP, f/1.8, 26mm (grandangolare), 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF 64 MP, f/2.0, (tele obiettivo), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF, OIS, 3x zoom ottico, 30x Space Zoom 12 MP, f/2.2, 13mm (ultra grandangolare), 1/2.55″, 1.4µm, PDAF

Fotocamera anteriore da 10 MP, f/2.2, 26mm (grandangolare), 1/3.2″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF

Certificazione IP68

Batteria da 4300 mAh con ricarica rapida da 45W e supporto USB Power Delivery 3.0, ricarica wireless da 15W e ricarica wireless inversa da 9W

Sensore di impronte ultrasonico sotto il display

Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, NFC, Bluetooth 5.1, GPS con supporto A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, ANT+

Colorazioni Mystic Black, Mystic Bronze e Mystic White

Sistema operativo Android 10 con OneUI 2.5

Per quanto riguarda il listino prezzi, i preordini iniziano da oggi con un listino come segue:

Galaxy Note 20 4G 8/256 GB a 979€

8/256 GB a 979€ Galaxy Note 20 5G 8/256 GB a 1079€

Inoltre, chi preordina lo smartphone riceverà come bonus:

Music Pack che comprende le Galaxy Buds+ – White 169,00 €

Gaming Pack che comprende: 3 mesi di X Pass (12,99€x3) 38,97 € Game Controller 69,90 € Wireless Charger 76,50 €



Samsung Galaxy Note 20 Ultra

In questo caso ci troviamo di fronte a uno smartphone molto simile alla versione standard ma con qualche caratteristica “pompata” per offrire agli acquirenti il meglio del meglio.

Display Infinity-O Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione QHD di 3200 x 1440 pixel, supporto HDR10+, refresh rate a 120 Hz e protezione Corning Gorilla Glass 7;

SoC Qualcomm Snapdragon 865 Plus (Octa-core (1×3.09 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585) / Exynos 990 (Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M5 & 2×2.50 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55);

12 GB di memoria RAM

256 / 512 GB di memoria interna UFS 3.1

Fotocamere posteriori da: 108 MP, f/1.8, 26mm (grandangolare), 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 12 MP, f/3.0, 103mm (lente a periscopio), 1.0µm, PDAF, OIS, 5x zoom ottico, 50x Space Zoom 12 MP, f/2.2, 13mm (ultra grandangolare), 1/2.55″, 1.4µm, PDAF

Fotocamera anteriore da 10 MP, f/2.2, 26mm (grandangolare), 1/3.2″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF

Certificazione IP68

Batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 45W e supporto USB Power Delivery 3.0, ricarica wireless da 15W e ricarica wireless inversa da 9W

Sensore di impronte ultrasonico sotto il display

Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, NFC, Bluetooth 5.1, GPS con supporto A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, ANT+

Colorazioni Mystic Black e Mystic White

Sistema operativo Android 10 con OneUI 2.5

Il Samsung Galaxy Note 20 Ultra disponibile con il seguente listino prezzi:

Galaxy Note 20 Ultra 12/256 GB (espandibile) a 1329€ / Mystic Black e Bronze

12/256 GB (espandibile) a 1329€ / Mystic Black e Bronze Galaxy Note 20 Ultra 12/512 GB (espandibile ) a 1429€ / Mystic White (acquisto solo online sul sito Samsung)

Inoltre, chi preordina lo smartphone riceverà in abbinata:

RRP Music Pack che comprende le Galaxy Buds Live – Bronze 189 €

Gaming Pack che comprende: 3 mesi di X Pass (12,99€x3) 38,97 € Game Controller 69,90 € Wireless Charger 87,90 €



Samsung Galaxy Z Fold 2

Display Foldable Dynamic AMOLED da 7,6 pollici con risoluzione 1536 x 2152 pixel, supporto HDR10+, refresh rate a 120 Hz e protezione in vetro;

Display frontale Super AMOLED da 6,23 pollici con risoluzione Full HD

SoC Qualcomm Snapdragon 865 Plus (Octa-core (1×3.09 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585) / Exynos 990 (Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M5 & 2×2.50 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55);

12 GB di memoria RAM

512 GB di memoria interna UFS 3.1

Fotocamere posteriori da: 64 MP, f/1.8, 26mm (grandangolare), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (tele obiettivo), 1/3.6″, 1.0µm, AF, OIS 16 MP, f/2.2, 12mm (ultra gradangolare), 1/3.1″, 1.0µm

Fotocamere anteriori da 10 MP, f/2.2, 26mm (grandangolare), 1/3.2″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3″, 1.22µm (sul display frontale)

Batteria da 4356 mAh con ricarica rapida da 15W e supporto USB Power Delivery 3.0, ricarica wireless da 15W e ricarica wireless inversa da 9W

Sensore di impronte ultrasonico sotto il display

Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, NFC, Bluetooth 5.1, GPS con supporto A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, ANT+

Colorazioni Mystic Black e Mystic Bronze

Sistema operativo Android 10 con OneUI 2.5

Samsung Galaxy Tab S7

Dimensioni di 253.8 x 165.4 x 6.3 mm

Peso di 495 grammi

Display LTPS IPS LCD da 11 pollici con risoluzione 1600 x 2560 pixel, supporto HDR10+ e refresh rate a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 865 Plus (Octa-core (1×3.09 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585)

6 GB di RAM

128 / 256 GB di memoria interna UFS 3.1(espandibile)

Fotocamere posteriori: 13 MP, f/2.0, 26mm (grandangolare), 1/3.4″, 1.0µm, AF 5 MP, f/2.2, 12mm (ultra grandangolare), 1.12µm

Fotocamera anteriore da 8 MP, f/2.0, 26mm (grandangolare), 1/4″, 1.12µm

Supporto S Pen

Sensore di impronte capacitivo posto sul lato

Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, NFC, Bluetooth 5.1, GPS con supporto A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, ANT+

Batteria da 7040 mAH con supporto alla ricarica rapida da 45W

Colorazioni: Mystic Black, Mystic Bronze e Mystic Silver

Sistema operativo Android 10 con OneUI 2.5

Il tablet è disponibile al prezzo di 749 euro nella versione WiFi e 849 euro nella versione 4G.

Samsung Galaxy Tab S7+ 5G

Dimensioni di 285 x 185 x 5.7 mm

Peso di 590 grammi

Display Super AMOLED da 12,9 pollici con risoluzione 1752 x 2800 pixel, supporto HDR10+ e refresh rate a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 865 Plus (Octa-core (1×3.09 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585)

6 GB di RAM

128 / 256 GB di memoria interna UFS 3.1 (espandibile)

Fotocamere posteriori: 13 MP, f/2.0, 26mm (grandangolare), 1/3.4″, 1.0µm, AF 5 MP, f/2.2, 12mm (ultra grandangolare), 1.12µm

Fotocamera anteriore da 8 MP, f/2.0, 26mm (grandangolare), 1/4″, 1.12µm

Supporto S Pen

Sensore di impronte capacitivo posto sul lato

Connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, NFC, Bluetooth 5.1, GPS con supporto A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, ANT+

Batteria da 10.090 mAh con supporto alla ricarica rapida da 45W

Colorazioni: Mystic Black, Mystic Bronze e Mystic Silver

Sistema operativo Android 10 con OneUI 2.5

Il tablet è disponibile al prezzo di 949 euro nella versione solo WiFi e 1149 euro nella versione 5G.

Samsung Galaxy Watch 3

Display Super AMOLED da 1,4 pollici con risoluzione 360 x 360 pixel e protezione Corning Gorilla Glass DX+

1 / 2 GB di memoria RAM

8 GB di memoria interna

Connettività WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS con supporto A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NFC

Cardiofrequenzimetro, sensore SpO2, elettrocardiogramma

Batteria da 340 mAh

Colorazioni Black, Silver e Gold

Sistema operativo TizenOS 5.5

Lo smartphone è disponibile al costo di 429 euro nella versione da 41mm e di 459 nella versione da 45m, che diventano rispettivamente 479 e 509 per le varianti 4G con eSIM.

Samsung Galaxy Buds Live

Finendo il nostro tour con i nuovi auricolari TWS del colosso coreano, troviamo alcune importanti novità rispetto ai Galaxy Buds+, prima fra tutte l’introduzione del supporto ANC per la cancellazione attiva del rumore ambientale.

Sono disponibili al prezzo di 189 euro.