Samsung e Microsoft: collaborazione esclusiva per portare Game Pass e xCloud su Galaxy Note 20

Con Microsoft che si appresta a far esordire il nuovo servizio di game streaming xCloud, è chiaro che è alla ricerca di partner di eccezione che permettano al servizio di avere una partenza di buon livello. Seppur sarà disponibile per tutti gli smartphone Android, coloro che acquisteranno un modello della nuova serie Samsung Galaxy Note 20 riceveranno l’accesso a 3 mesi di Game Pass Ultimate, servizio che permette di usufruire dell’accesso a centinaia di giochi da Xbox, da PC Windows e per l’appunto da smartphone Android tramite xCloud.

La collaborazione tra Samsung e Microsoft ha già portato giochi Xbox esclusivi su dispositivi Samsung come il Galaxy S20 che ha avuto accesso a Forza Street che, invece di arrivare sul Google Play, è stato disponibile inizialmente solo sul Galaxy Store.

Exclusive by MSP: Also, we know at this point that Samsung is really pushing for the Note20 Series to be gaming devices… They will be providing a new MOGA X5-X+ Game Controller with XBOX Game Pass 3-months subscription as pre-order gift in few regions.https://t.co/sI6sFpcysX

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) August 1, 2020