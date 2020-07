Come acquistare la dashcam Lanmodo Vast Pro col 71% di sconto

L’evoluzione della tecnologia delle fotocamere ha fatto in modo di poterle rimpicciolire a tal punto da creare tanti nuovi prodotti di ottima utilità. Dalle più classifiche fotocamere per smartphone a quelle delle action cam, passando per le videocamere di sicurezza e arrivando alle dashcam per auto. A proposito delle dashcam per auto, abbiamo scovato una sensazionale offerta riguardante la Lanmodo Vast Pro che può essere acquistata col 71% di sconto.

Prima di addentrarci nelle caratteristiche della dashcam in questione e della super offerta, per chi non lo sapesse una dashcam serve a monitorare con la registrazione video i nostri spostamenti in auto, tornando particolarmente utile nel caso in cui si verifichi un’incidente. In tal caso infatti, si ha una prova video di quanto accaduto, cosa che le assicurazioni apprezzano molto nel determinare di chi è la colpa del sinistro. Ovviamente tutti i filmati video non lasciano mai la dashcam, assicurando una riservatezza e una privacy ai massimi livelli.

Lanmodo Vast Pro – Le caratteristiche

Per quanto riguarda la Lanmodo Vast Pro, a differenza delle altre dashcam sul mercato, è dotata di un ampio display LCD a colori con risoluzione Full HD con il quale controllare la ripresa video fatta da una videocamera con angolo di visione di 45° e visione notturna a infrarossi di fino a 300 metri.

Le sequenze video vengono registrate in maniera automatica in una microSD da 128 GB (inclusa in confezione), con il supporto al “loop recording” che permette di sovrascrivere i vecchi filmati in automatico quando la memoria si riempie.

Inoltre, è presente un “sensore di forza G” che riconosce forti decellerazioni (tipicamente causate da forti frenate o da incidenti) e blocca in automatico la clip video rendendola facile da rintracciare col PC.

Per concludere, è presente anche il supporto per i sensori di parcheggio con una seconda videocamera con angolo di visione di 170° (in questo caso la Lanmodo Vast Pro deve essere connessa alla porta OBD dell’auto) il cui video viene visualizzato, ovviamente, sul display della dashcam.

Come acquistare Lanmodo Vast Pro col 71% di sconto

Gli ingegneri di Lanmodo Vast Pro stanno per avviare una campagna di crowfounding su Indiegogo per raccogliere i fondi necessari per la realizzazione di questa dashcam che intendono vendere a 619 euro. Tuttavia, hanno lanciato anche una promozione per diventare un Goldem Member al costo di appena 10 euro, con la quale poter usufruire di alcuni vantaggi, fra cui l’acquisto della Lanmodo Vast Pro a 199 euro.

Nel caso foste interessati all’acquisto di una Lanmondo Vast Pro approfittando del 71% di sconto e della priorità su Indiegogo, vi basterà cliccare su questo link che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata.