Huawei mette la freccia e sorpassa samsung al primo posto delle vendite di smartphone

Nel 2016 si prevedeva che Huawei avrebbe superato sia Apple che Samsung nella classifica delle vendite di smartphone, piazzandosi al primo posto. Ebbene, al colosso cinese ne sono bastati solo 4.

Stando all’ultimo report pubblicato da Canalys, Huawei è riuscita per la prima volta a scavalcare Samsung in termini di smartphone venduti nel mondo per tutto il Q2 2020. Il tutto chiaramente è stato fortemente influenzato dalla pandemia di coronavirus.

Gli analisti ritengono che questa situazione favorevole sia dovuta al fatto che le vendite di Samsung siano diminuite del 30%. Questo mentre Huawei ha avuto un calo meno evidente – solo il 5%.

Oltre il 70% dei dispositivi Huawei è venduto in Cina, dove dopo l’iniziale paralisi, il COVID-19 non ha colpito così pericolosamente come successo in Europa e negli USA. Senza dimenticare poi che per Samsung il mercato cinese non è mai stato un punto forte.

“Huawei ha dimostrato un’eccezionale resistenza in questi tempi difficili“, ha dichiarato un portavoce della società in una nota ufficiale. “Durante una recessione economica globale senza precedenti, continuiamo a crescere e rafforzare la nostra posizione di leadership fornendo prodotti innovativi ai consumatori“.

Ad ogni modo, il sorpasso di Huawei nei confronti di Samsung potrebbe essere solo temporaneo, col colosso coreano che probabilmente si riprenderà la vetta non appena la pandemia di COVID-19 avrà allentato la presa nei mercati occidentali di USA ed Europa.

A titolo informativo, l’azienda che ha risentito in minor misura della pandemia di coronavirus è stata Xiaomi, le cui vendite sono calate di appena lo 0,4%. Insomma, un super risultato per quella che si appresta a salire sul podio del mercato italiano.

VIA