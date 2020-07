Red Magic 5S avrà un display da 144Hz e tasti dorsali a 320Hz

Pur non essendo un produttore di fascia alta quando si guardano le vendite, Nubia è senza dubbio fra i migliori quando si tratta di allargare i confini delle prestazioni degli smartphone Android. Da quando Ni Fei, il presidente del marchio Nubia, ha rivelato l’arrivo del nuovo top di gamma Red Magic 5S, l’azienda ha mostrato qualche caratteristica con cadenza giornaliera. Nelle scorse ore ad esempio, ha confermato la frequenza di campionamento tattile e di aggiornamento del display e la presenza di pulsanti dorsali.

Il prossimo Red Magic 5S sarà il terzo smartphone da gaming di Nubia del 2020 dopo Red Magic 5G e Nubia Play 5G (anche conosciuto come Red Magic 5G Lite). Si prevede che apporterà migliorie minori rispetto al suo predecessore, proprio come è stato fra Red Magic 3 e Red Magic 3S dello scorso anno.

Come parte del marketing pre-lancio, il presidente del marchio ha rivelato le caratteristiche del telefono una alla volta. Nelle scorse ore ha confermato che il dispositivo è dotato di pulsanti dorsali con frequenza di campionamento touch a 320Hz e display AMOLED con frequenza di aggiornamento a 144Hz (in questo caso la frequenza di campionamento touch è a 240Hz).

Per chi non lo sapesse, la frequenza di campionamento del touchscreen può essere semplicemente essere descritta come il numero di volte in cui lo schermo rileva gli input del tocco in un secondo. Proprio come la frequenza di aggiornamento del display, più il valore è alto e migliori saranno le prestazioni, che a loro volta dovrebbe significare un’esperienza di gioco più elevata, almeno in teoria.

A parte questo, il Red Magic 5S è stato confermato avere il SoC Qualcomm Snapdragon 865 Plus, insieme a memoria RAM LPDDRR5, memoria UFS 3.1 e sistema di raffreddamento in argento.

VIA