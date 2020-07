In rete le specifiche della serie Honor V40

Rappresentando un’interruzione col passato, la nuova serie Honor V40 sarà la prima da tanto tempo a non equipaggiare SoC Kirin realizzati in casa in collaborazione con Huawei e HiSilicon. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, tutti i modelli di Honor V40 adotteranno i nuovi SoC Mediatek Dimensity.

Qui di seguito vi riassumiamo le specifiche tecniche emerse in maniera leaked e relative all’intera famiglia di smartphone Honor V40.

Oltre alle informazioni tecniche, in rete sono emersi anche i presunti prezzi di vendita dedicati però al mercato cinese:

V40 8/128GB: 3.299 yuan ( intorno ai 412 euro )

) V40 8/256GB: 3.599 yuan ( intorno ai 450 euro )

) V40 Pro 8/128GB: 3.999 yuan ( intorno ai 500 euro )

) V40 Pro 8/256GB: 4.299 yuan ( intorno ai 537 euro )

) V40 Pro+ 8/256GB: 4.999 yuan ( intorno ai 625 euro )

) V40 Pro 12/256GB: 5.499 yuan (intorno ai 687 euro)

VIA