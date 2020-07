I Samsung Galaxy Buds Live supporteranno la cancellazione del rumore

Dopo il fallimentare tentativo di entrare nel mercati degli auricolari TWS con le IconX, Samsung ha rinnovato con successo la propria linea con le Galaxy Buds. Nei mesi successivi al lancio è avvenuta anche la presentazione dei Samsung Galaxy Buds+ che hanno migliorato drasticamente l’autonomia e aggiunto qualche altra funzione. Adesso invece il colosso coreano si sta preparando a introdurre le nuove Samsung Galaxy Buds Live e, da un video leaked caricato su Twitter nelle scorse ore, abbiamo scoperto che supporteranno la cancellazione attiva del rumore (ANC).

Il breve video rivela che i Samsung Galaxy Buds Live arriveranno in tre colori: nero, bianco e un design in oro rosa. Mostra anche l’hardware sarà simile a un fagiolo, non sembrano poi neanche tanto male quando non sono indossati dentro un orecchio.

Un paio di nuove immagini poi sono state condivise su Twitter, tra cui una sbirciatina più vicina agli auricolari stessi e una foto che mostra come appaiono quando vengono indossati da una persona. Considerando che il design non prevede che gli auricolari vengano indossati in maniera tale da creare un sigillo nell’orecchio, ci stiamo chiedendo quanto buona potrà essere la tecnologia ANC che si basa sui soli microfoni.

Con l’introduzione della funzione ANC, la durata della batteria potrebbe non essere alla pari con quella dei Buds+. Le prime indiscrezioni hanno aggravato la durata della batteria dei Samsung Galaxy Buds Live a circa 11 ore, ma un rapporto più recente di Gizmodo afferma che l’autonomia in realtà sarà intorno alle 6 ore.

In attesa dell’ufficialità, vi vogliamo ricordare che Samsung Health perderà presto diverse funzioni importanti.

