Fitbit Charge 4 si aggiorna introducendo il Dynamic GPS

Rimaniamo in ambito aggiornamento software e, dopo avervi segnalato l’arrivo della MagicUI 3.1 basata su Android 10 per i modelli europei di Honor 20 e Honor 20 Pro, volgiamo la nostra attenzione agli sviluppatori Fitbit che hanno appena rilasciato un aggiornamento per il Charge 4 che introduce diverse funzioni interessanti.

L’aggiornamento porta il firmware del Fitbit Charge 4 alla versione 1.96.29 ed è già disponibile al download attraverso l’app Fitbit per Android o iOS.

La prima miglioria del nuovo aggiornamento è il Dynamic GPS, che consente a Fitbit Charge 4 di utilizzare il sensore GPS dello smartphone associato per acquisire percorso, velocità e tutta una serie di dati utili alla misurazione dell’allenamento. Questo dovrebbe aiutare a risparmiare la batteria su Charge 4 poiché non utilizzerà il suo GPS integrato (è una funzione presente di default sui modelli precedenti di Charge, visto l’assenza in loro del chip GPS).

La seconda funzione introdotta dal nuovo aggiornamento è lo Smart Wake nell’app Sveglie che evita di svegliare l’utente durante il sonno profondo ma trova l’ora migliore 30 minuti prima dell’orario impostato per svegliarlo. In questo caso viene sfruttato il tracciato del sonno per fare in modo che il risveglio sia quanto meno brusco possibile.

L’aggiornamento include anche una nuova impostazione di durata dello schermo che consente di regolare per quanto tempo il display di Fitbit Charge 4 rimane acceso dopo il suo risveglio (sempre con l’obiettivo di prolungare l’autonomia della fitness band).

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che l’acquisizione di Fitbit da parte di Google è stata messa in stand-by da parte della UE, la quale vuole la certezza che i dati sanitari in possesso di Fitbit non verranno sfruttati a fini pubblicitari da parte del colosso americano.

