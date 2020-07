Su Amazon Prime Video arriva finalmente una delle funzioni maggiormente richieste

La comodità di avere un grande catalogo di film, serie TV e documentari a soli pochi tap di distanza che hanno portato i servizi di streaming video è immensa. Con il mercato che si fa sempre più competitivo, ci si aspetterebbe che tutti più o meno offrissero le stesse funzionalità, differenziando la loro offerta solo per i contenuti video. E invece non è così, come ha appena dimostrato Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video è considerato fra i migliori servizi video in Italia grazie al suo ottimo rapporto qualità prezzo (è incluso nell’abbonamento Prime che costa 36 euro l’anno) ma fino a ora mancava di una funzione presente in praticamente tutti gli altri servizi di streaming: la possibilità di creare profili personalizzati per ogni membro della famiglia.

In realtà questa funzione è presente su Amazon Prime Video già da qualche mese ma il team di sviluppatori l’ha limitata al solo mercato indiano. È notizia di qualche ora fa però che la creazione di fino a 6 profili, così come la loro gestione, è disponibile in tutto il mondo (Italia compresa).

I clienti Prime Video sono ora in grado di creare fino a sei profili, inclusi i profili “Bambini” che filtreranno i contenuti, i risultati di ricerca e i suggerimenti in base all’età.

Per ridurrea zero eventuali acquisti indesiderati, gli utenti non saranno in grado di effettuare acquisti da un profilo Bambini. Inoltre, il titolare dell’account può limitare gli acquisti su altri account richiedendo un PIN.

La gestione dei profili di Amazon Prime Video può avvenire dalle app per Android, iOS e Fire Stick di Prime Video, così come anche dal Web, dai tablet Fire (di decima generazione o superiore) e dalla PlayStation 4.

