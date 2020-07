Google Duo: arrivano le chiamate di gruppo con fino a 32 partecipanti su Android

Venendo incontro alle nuove esigenze di scolari e amici in periodo di pandemia, Google ha aggiornato con molto successo le proprie applicazioni di videochiamate (Duo) e legate all’educazione scolastica per offrire servizi gratuiti e semplice per tutti. A proposito di Google Duo, attraverso l’ultimo aggiornamento dell’applicazione Android, sono state migliorate le chiamate di gruppo portando il limite di partecipanti contemporanei fino a 32.

Il cambiamento è stato preso mostrato già da aprile, mentre a maggio abbiamo appreso da Google che il nuovo limite sarebbe stato 32. A giugno, la capacità di 32 persone è apparsa su Google Duo nella sua versione Web e ora è finalmente disponibile anche sull’app Android.

Una volta aperta l’app, vi viene mostrato un nuovo pop-up (chiaramente solo per la prima volta) che avvisa che i gruppi ora possono contenere fino a 32 persone. Allo stesso modo, creando un nuovo gruppo di è in grado di selezionare fino a 31 contatti. Quando viene creato un gruppo, è possibile inviare ai partecipanti appunti scritti a mano, fermi immagine, audio e video, nonché audio o video.

Nel caso non aveste ancora ricevuto la notifica di aggiornamento sul vostro smartphone, vi basterà cliccare sul nostro link sottostante che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Play Store.

Segnaliamo che, nonostante avere l’ultima versione dell’app aiuta senza dubbio, la novità dei 32 partecipanti è stata notata anche da coloro che hanno la versione 92 e 93. È probabile dunque che si tratti di una novità legata a un aggiornamento lato server.

Prima di lasciarvi, vi segnaliamo che anche le app di Google Docs ora supportano la Dark Mode.

