Samsung Galaxy M41 in rampa di lancio con una batteria da quasi 7000 mAH

Se il nuovo Galaxy Note 20 Ultra di Samsung potrebbe essere il primo nel suo genere integrando un display AMOLED da oltre 7 pollici, anche il Galaxy M41 potrebbe avere un primato all’interno del portfolio di Samsung. Stando infatti ad alcune informazioni scovate nel sito web coreano di Samsung, tale smartphone equipaggerà una batteria da ben 6800 mAh.

Si tratta di una capacità energetica decisamente elevata che potrebbe permettere allo smartphone di arrivare benissimo a coprire oltre 3 giorni di utilizzo continuato.

Se sulla batteria non ci sono dubbi vista l’informazioni “semi ufficiale”, la stessa cosa non si può dire per le specifiche (ancora coperte nel mistero) e persino per il nome.

In precedenza si credeva che Samsung stesse saltando il Galaxy M41 per portare sul mercato direttamente il Galaxy M51 a causa di problemi relativi al display. Di recente però il Galaxy M41 è stato certificato dall’ente cinese 3C, lasciandoci il dubbio su quale sarà effettivamente il modello ad integrare la batteria da 6800 mAh.

In termini negativi, il Galaxy M41 potrebbe avere un ulteriore primato all’interno del catalogo Samsung: trattandosi di uno smartphone di fascia medio bassa il cui costo sarà relativamente contenuto, è stato riferito che Samsung sta acquistando i pannelli OLED dall’azienda China Star OLED per non adattare parte della propria capacità produttiva, la quale verrebbe destinata interamente ai modelli di fascia alta: fino a ora infatti, nessuno smartphone Samsung ha usato un display OLED / AMOLED prodotto da aziende esterne.

In attesa di avere maggiori informazioni sullo smartphone e sulle vicende legate al display e alla batteria, vi vogliamo ricordare che Samsung Galaxy Tab A 10.1 e Tab A 8.0 si stanno aggiornando ad Android 10.

VIA