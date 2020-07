Top 5 Settimana 27 2020: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 27 2020.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 27 2020 parlando di Samsung Galaxy Tab A 10.1 e Tab A 8.0, i due tablet di fascia medio bassa disponibili nel catalogo del colosso coreano. Gli sviluppatori di Samsung infatti stanno rilasciando l’aggiornamento ad Android 10 e alla OneUI 2.0 per i due modelli. L’update include anche le patch di sicurezza di luglio 2020.

A causa della pandemia di coronavirus, l’Amazon Prime Day 2020 è stato sospeso, con l’azienda che avrebbe dovuto recuperarlo intorno al mese di settembre. Nelle ultime ore, invece, pare che l’evento sia stato spostato addirittura al mese di ottobre.

A partire da Google Chrome 85, gli smartphone dotati di Android 10 andranno ad installare automaticamente la versione a 64-bit del browser che finalmente sembra essere arrivata sul robottino verde (su iOS è disponibile solo in 64-bit dal 2017).

Google ha sviluppato uno strumento di migrazione per facilitare il passaggio da Play Music a YouTube Music. Tuttavia, questo processo di migrazione non è indolore, perché mentre su Play Music è possibile caricare la propria musica da poter ascoltare su tutti i dispositivi compatibili e scaricarla sullo smartphone in maniera illimitata, con YouTube Music per poter scaricare la PROPRIA musica sul proprio smartphone e poterla quindi ascoltare anche offline, è richiesto l’abbonamento al piano Premium. Ennesima limitazione per gli utenti Free oltre a quella davvero assurda disponibile da sempre: la riproduzione in background solo per gli utenti Premium.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 27 2020 con Spotify che lancia un nuovo piano di abbonamento: Spotify Premium Duo.

