Pandora si tinge di nero: Dark Mode disponibile su Android 10

Gli sviluppatori di Pandora hanno rilasciato un nuovo aggiornamento per la versione Android dell’app introducendo una novità grafica molto gradita: il supporto alla Dark Mode.

Purtroppo la Dark Mode è disponibile solo per gli smartphone e i tablet dotati di Android 10 o superiore, per cui si tratta della versione legata alle impostazioni di sistema.

Per chi non lo sapesse, Pandora è una delle prime applicazioni di streaming musicale ad aver avuto un successo importante anche se, a differenza di Spotify, Apple Music e servizi affini, non propone un catalogo di tracce musicale accessibile in maniera libera ma solo una serie di radio dedicate ai gusti degli utenti e ai podcast.

Il rilascio dell’aggiornamento che porta la Dark Mode nella versione Android di Pandora sta avvenendo in maniera graduale, il che ci lascia pensare che si tratta più di un aggiornamento lato server piuttosto che un vero e proprio aggiornamento da scaricare.

