Spotify Premium Duo arriva in Italia: doppio abbonamento a 12,99 euro

Al fine di aumentare la propria base di utenza pagante, Spotify (la cui versione Free è disponibile anche sugli Amazon Echo) ha sperimentato nel tempo con diversi piani di abbonamento. Uno di questi è chiamato Spotify Premium Duo e, dopo essere stato un’esclusiva di alcuni mercati selezionati, è ora disponibile in decine e decine di nuovi mercati, Italia compresa.

Spotify Premium Duo, disponibile al costo di 12,99 euro al mese, va ad unirsi ai piani Premium (singolo), Premium Student e Premium Family per permettere agli utenti di scegliere quello che maggiormente preferiscono e che meglio si adatta alle loro esigenze.

Come si intuisce già dal nome, Spotify Premium Duo permette di usufruire dello streaming musicale privo di pubblicità e di limitazioni per due abbonamenti separati, a patto che gli utilizzatori vivano nella stessa residenza (non bisogna per forza essere parenti).

Nella pagina prodotto del sito ufficiale, viene riportato che il nuovo abbonamento mette a disposizione:

2 account Premium per una coppia che vive insieme

Duo Mix: una playlist per due, regolarmente aggiornata con la musica che entrambi amate

Musica senza pubblicità, riproduzione offline e on demand

Per quanto riguarda la condivisione, come anticipato prima viene specificato che le due persone che condividono l’abbonamento devono vivere allo stesso indirizzo di casa: mentre per le coppie potrebbe essere lo scenario ovvio, anche i coinquilini possono approfittare dell’offerta (senza essere necessariamente parenti).

Con l’arrivo di Spotify Premium Duo, l’offerta del colosso dello streaming musicale in Italia è così composta:

Premium a 9,99 euro al mese

Premium Duo a 12,99 euro al mese (fino a 2 persone)

Premium Family a 14,99 euro al mese (fino a 6 persone)

Premium Student a 4,99 euro al mese (massimo 4 anni)

Se siete interessati al nuovo Spotify Premium Duo o a uno degli altri piani di abbonamento, vi basterà cliccare qui per essere rimandati sulla pagina dedicata.