SINoALICE, nuovo RPG fantasy, disponibile finalmente in Occidente

Rimaniamo in ambito giochi fantasy giapponesi e, dopo avervi annunciato l’arrivo sul Play Store di Romancing SaGa Re;univerSe, adesso volgiamo la nostra attenzione al nuovo SINoALICE che finalmente arriva nel mercato occidentale. Non si tratta di un gioco del tutto nuovo però, almeno per chi vive in Giappone.

Lo scorso marzo abbiamo appreso che Yoko Taro e Square Enix avrebbero portato il gioco di ruolo mobile SINoALICE in Occidente il 1° luglio e, come promesso, il gioco è ora ufficialmente disponibile sul Play Store.

Dal momento che il gioco è disponibile in Giappone dal 2017 come versione Nexon, non ci sono sorprese in termini di gameplay. Questo è un gioco di gacha standard e, poiché ha già tre anni, mostra già la sua età, sia in termini prestazionali che di piattaforma in se.

Finora, i tassi di abbandono non sembrano essere così negativi, anche se il gioco può essere piuttosto noioso la maggior parte delle volte poiché è piuttosto semplicistico. Proprio come ogni altro gioco di ruolo libero, bisogna selezionare le carte nella parte inferiore dello schermo per attuare le proprie mosse offensive contro i nemici, e questo è tutto. Certo, si dovranno potenziare e combinare le armi, e poiché ce ne sono oltre 150 da collezionare, gli appassionati avranno parecchio da giocare.

La pubblicazione sul Play Store è avvenuta in maniera freemium, ovvero con il download iniziale totalmente gratuito ma con la presenza di acquisti in-app che vanno da 1,09 euro a 89,99 euro.

Nel caso non foste interessati al download di SINoALICE, vi basterà cliccare sul nostro link sottostante che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Play Store.

SINoALICE | Download

