Top 5 Settimana 26 2020: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 26 2020.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 26 2020 parlando di TCL 10 5G. Lo smartphone in questione è disponibile ufficialmente in Italia in esclusiva da TIM e Vodafone al prezzo di 399,90 euro. Un rivale agguerrito per lo Xiaomi Mi 10 Lite 5G che viene venduto allo stesso prezzo e con lo stesso processore.

Google continua ad allargare la disponibilità della prima versione beta di Android 11 oltre ai propri smartphone Pixel. Dopo Xiaomi Mi 10, adesso è la volta di OPPO Find X2. I possessori di OPPO Find X2 che si sono iscritti, potranno ricevere un semplice aggiornamento OTA che va a installare Android 11 beta con la ColorOS 7.2 a bordo.

Il team di sviluppo della TWRP ha appena annunciato il rilascio della nuova recovery custom in versione 3.4. Disponibile da subito per “la maggior parte dei dispositivi attualmente supportati“, questa versione aggiunge un supporto limitato per Android 10 su alcuni dispositivi, nonché altre correzioni e miglioramenti.

LG Velvet avrà probabilmente dei problemi ad emergere in un mercato super competitivo a causa di un prezzo che non lo è a sua volta, ma l’autonomia non è tra questi. Infatti, i test di durata della batteria riguardanti la navigazione web, la riproduzione di video di YouTube e lo stress test della GPU con i giochi in 3D sono ottimi.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 26 2020 con alcune novità riguardanti l’app Google Foto.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 27 2020.