Samsung Galaxy S20: in rilascio la patch di luglio 2020

Nonostante la fama di Samsung in termini di aggiornamenti non sia proprio la migliore (almeno per tempistiche), negli ultimi tempi sta dimostrando di tenere particolarmente alla sicurezza dei suoi clienti rilasciando, ancor prima di Google, le patch di sicurezza mensili. Ebbene, anche a luglio 2020 stiamo assistendo alla stessa cosa con i Samsung Galaxy S20.

La redazione di SamMobile riferisce che Samsung ha già iniziato a implementare la patch di sicurezza Android di luglio sulla sua serie Galaxy S20. Oltre alle migliorie nella sicurezza, la nuova versione apporta miglioramenti dello zoom e della stabilizzazione video. L’aggiornamento offre inoltre la possibilità di utilizzare i microfoni esterni collegati tramite Bluetooth nell’app di registrazione vocale.

Sfortunatamente però, con questa versione Samsung ha ufficialmente sospeso il supporto a MirrorLink, sistema che permette di utilizzare le app dello smartphone nelle auto compatibili. Le persone che fanno affidamento sul software possono continuare a utilizzarlo, ma non ci saranno aggiornamenti in futuro. Con la soluzione di Android Auto disponibile su telefoni Samsung in alternativa, questo non dovrebbe essere un problema per troppe persone.

Dal punto di vista tecnico, il firmware in questione ha come numero di build G98xNKSU1ATFD e pesa circa 390 MB. Sta arrivando all’intera Samsung Galaxy S20, inclusi S20+ e S20 Ultra, anche se al momento ne abbiamo segnalazioni solo dalla Corea del Sud.

Galaxy S20 시리즈 업데이트 시작

– 카메라 화질 개선

고배율 줌 촬영 화질 개선

동영상 손떨림 보정 성능 개선

– 음성 녹음 앱 사용시 블루투스 마이크 사용 가능 하도록 기능 추가

– MirrorLink 서비스 지원 중단

보안패치 레벨 : 2020년 7월 1일 출처 : https://t.co/jG2USj9LwL pic.twitter.com/jdHmIiSzPx — Sleepy Kuma (@Kuma_Sleepy) June 25, 2020

L’arrivo nei mercati europei non dovrebbe richiedere che qualche ora o al massimo un paio di giorni. Nel caso voleste verificarne la disponibilità senza aspettare la notifica di aggiornamento, potete andare in Impostazioni -> Aggiornamento software.

In attesa che arrivi anche in Italia, vi vogliamo ricordare che ci aspettano dei mesi molto ricchi di novità sul fronte Samsung, con il Galaxy Note 20, il Galaxy Fold 2 e il Galaxy Watch 3 sulla rampa di lancio.

