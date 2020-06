YouTube: visualizzazioni da TV alle stelle e nuova ricerca vocale multi lingua

Novità importanti per la piattaforma di YouTube (dopo quelle legate alla versione Music), sia per quanto riguarda i dati di visualizzazione sulle TV sia per quanto riguarda le funzioni dell’applicazione per smartphone.

Google ha cercato a lungo di far fiorire YouTube non solo sugli smartphone ma anche sulle TV. E ora, sembra che quegli sforzi stiano pagando. Stando agli ultimi dati comunicati, sono oltre 100 milioni le persone che ogni giorno guardano YouTube sulla loro TV (e i dati si riferiscono ai soli Stati Uniti).

Anche il tempo di visione sui televisori è aumentato: fino all’80 percento in più rispetto allo scorso anno, mentre il tempo di visione dei contenuti live è cresciuto del 250 percento a marzo, rispetto al 2019.

Per quanto riguarda le novità dell’app mobile, poco dopo aver iniziato a testare una funzione di registrazione e pubblicazione all-in-one nell’app Android, gli sviluppatori hanno aggiunto un’altra feature in test che sarà utile per quelli di noi che preferiscono solo guardare video.

Stanno lavorando su un pulsante che consente di cambiare la lingua di ricerca vocale direttamente nella schermata di input. Se si è poliglotta e piace usare la ricerca vocale, questo consentirà finalmente di cercare video che non sono disponibili nella lingua che hai impostato nelle impostazioni dell’app YouTube.

Google spera che il test aiuti i suoi sistemi di ricerca vocale a rendere più precise le ricerche per le persone multilingue, quindi non saremmo sorpresi se l’obiettivo finale fosse una soluzione automatica per il riconoscimento di lingue diverse. Dopo tutto, Google ha già lanciato una feature simile a bordo dei suoi smart speaker con Google Assistant.

