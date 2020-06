Dashlane lancia l’abbonamento Family: caratteristiche e prezzi

L’utilizzo di un password manager, in abbinata a un sistema di 2FA (autenticazione a due fattori) per tutti gli account che abbiamo online è il principale consiglio che vi diamo ormai da diversi anni per quanto riguarda la sicurezza. Di soluzioni ve ne sono molte fra cui LastPass, 1Password e Dashlane.

Nel caso sceglieste Dashlane, vi segnaliamo che l’azienda ha appena lanciato un nuovo piano familiare che consente di creare una cassaforte virtuale delle password per un massimo di 6 persone, risparmiando notevolmente rispetto a 6 abbonamenti individuali.

Salva e inserisci password, informazioni personali e dati di pagamento con un clic. Tutto quello che fa la tua famiglia online, dallo streaming allo shopping, è più facile con Dashlane.

La crittografia avanzata di Dashlane mantiene le password e i dati personali di ogni membro più sicuri rispetto alla memorizzazione nel browser o in un file di testo. Inoltre, con gli avvisi di sicurezza personalizzati, tutta la famiglia può avvalersi di una maggiore sicurezza online.

È bene sottolineare che ogni membro del piano familiare può usare il proprio account Dashlane individuale su tutti i dispositivi che vuole e che non vi è una cassaforte condivisa fra tutti.

Fra le funzionalità dell’abbonamento Premium Family di Dashlane troviamo:

Invita fino ad altre 5 persone

Gestisci i membri e la fatturazione dalla dashboard Family

Account privati per ciascun membro

Password illimitate

Dispositivi illimitati

Compilazione automatica di moduli e dati di pagamento

Condividi un numero illimitato di accessi

Avvisi di sicurezza personalizzati

Monitoraggio per il dark web

Autenticazione a due fattori

VPN per la protezione Wi-Fi

Nel caso foste interessati, il prezzo dell’abbonamento Premium Family di Dashlane è di 4,99 euro al mese o 49,99 euro all’anno (con risparmio di 2 mesi). Di contro, l’abbonamento Premium singolo costa 3,33 euro al mese o 39,99 euro all’anno.