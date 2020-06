TCL 10 5G disponibile ufficialmente in Italia

La rivoluzione delle reti 5G sta portando tanta nuova linfa ai produttori di smartphone Android (soprattutto quelli meno in vista, come ad esempio HTC). Al fine di sfruttare al meglio le nuove reti mobile e far conoscere i propri modelli al pubblico, gli OEM hanno deciso di collaborare a stretto contatto con gli operatori. A questo proposito, vi segnaliamo che il nuovo TCL 10 5G è disponibile ufficialmente in Italia in esclusiva da TIM e Vodafone.

A caratterizzare questo smartphone sono delle specifiche di fascia media che contribuiscono ad abbassare il costo di vendita finale. In particolare, troviamo che TCl ha deciso di affidarsi alla piattaforma Qualcomm Snapdragon 765, abbinata a 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, un display da 6,53 pollici con risoluzione Full HD+ e screen-to-body ratio del 91%, una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 64MP e una fotocamera frontale da 16MP. Il tutto invece è alimentato da una batteria da 4500 Ah con supporto al Quick Charge 3.0 e alla ricarica wireless (anche inversa).

TCL 10 5G mette il potere nelle mani dell’utente, con una rivoluzionaria esperienza 5G in grado di trasformare l’idea di connettività e offrire un download cinque volte più veloce, fino a 2.3Gbps, e upload fino a 200Mbps

Sfruttando la piattaforma Snapdragon 765, il supporto per le reti 5G è dato solo per le sub-6 GHz ma non per le mmwawe (cosa non molto importante in Italia visto che gli operatori si stanno concentrando soprattutto nell’installare antenne sub-6 GHz).

Per quanto riguarda la disponibilità, TCL 10 5G è stato si annunciato ufficialmente ma non ha ancora una data certa di arrivo. Nel comunicato infatti leggiamo che lo smartphone sarà presto disponibile al prezzo di €399,90 nelle colorazioni Chrome Blue e Mercury Gray, presso i negozi e punti vendita TIM e VODAFONE.