Su Viber arrivano le GIF

Nonostante sia finito un po’ nel dimenticatoio negli ultimi anni qui in Italia (stranamente dopo essere stato acquisito da Rakuten), Viber rappresenta ancora una delle soluzioni più utilizzate per la messaggistica istantanea e per le chiamate e videochiamate VoIP. Gli sviluppatori inoltre hanno continuato ad aggiornare l’app per renderla sempre più completa. A questo proposito, vi segnaliamo he l’ultimo aggiornamento rilasciato per la versione Android ha introdotto il supporto alla creazione di GIF animate.

Viber afferma che la nuova aggiunta all’app è un altro sforzo per rendere la messaggistica più divertente e comunicativa. La funzione è un’icona facilmente accessibile nella nuova modalità fotocamera dell’app, con opzioni per aggiungere adesivi e testo alla GIF. Gli utenti saranno in grado di acquisire nuovi video in GIF o importare video dalla memoria del proprio dispositivo.

Con le opzioni di taglio e la possibilità di personalizzare le GIF con oggetti animati come un boomerang a ciclo continuo, una modalità inversa, modalità a rallentatore e velocità 2x o 4x, sembra che la soluzione di Viber sia già uno strumento abbastanza solido per la creazione di GIF.

“Come ci piace dire a Viber, se un’emoji viene utilizzata per sostituire una parola, le GIF e gli adesivi possono sostituire un’intera frase – e ora con le nostre GIF personalizzate – gli utenti possono esprimersi in modo più accurato e farlo in un modo più divertente” ha dichiarato Ofir Eyal, COO di Rakuten Viber.

Nel caso non aveste ancora ricevuto la notifica di aggiornamento per Viber o nel caso voleste scaricare per a prima volta l’app, vi basterà cliccare sul nostro link sottostante che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Play Store.

Viber | Download

VIA VIA