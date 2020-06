Google Stadia: i 4 giochi gratis di luglio 2020

Google ha annunciato la disponibilità, a partire dal 1° luglio, di 4 nuovi giochi gratis per tutti gli abbonati alla versione Pro di Google Stadia.

Se vi piace l’idea di creare i vostri giochi, Crayta è il titolo perfetto per voi. Usando strumenti intuitivi per dare vita a dei veri e propri giochi interattivi, con la possibilità di condividerli con altri membri della comunità Stadia. Con la funzione State Share (ancora in Beta), potete semplicemente creare un link all’interno di Crayta e condividerlo con altri giocatori, inviandoli istantaneamente nel gioco per collaborare e giocare.

Il secondo gioco gratis per Google Stadia è Monster Boy and the Cursed Kingdom, in cui bisogna esplorare un mondo 2D con grafica da cartoon davvero stupendo. Assorbire i poteri delle creature e diventare un mostro per risolvere enigmi, trovare segreti e superare le sfide sono gli obiettivi di questo titolo sorprendentemente fresco ispirato ai platform classici.

Esplora caverne vaste e segrete e scopri misteri dimenticati in SteamWorld Dig, il terzo gioco gratuito annunciato per luglio. Nel gioco bisogna farsi strada attraverso uno strano e affascinante mondo ispirato alla Metroidvania che coinvolgerà tutti per l’incredibile estetica.

West of Loathing è infine l’ultimo gioco gratis per Google Stadia nel mese di luglio. Si tratta di un RPG divertente e nato dai creatori di Kingdom of Loathing. Ambientato sullo sfondo di un bizzarro selvaggio West popolato da mostri non morti e bestiame gigante, la combinazione di umorismo e meccanica dei giochi di ruolo di West of Loathing lo rende un’aggiunta avvincente alla biblioteca di Stadia Pro.

Tutti questi giochi saranno disponibili gratuitamente a partire dal 1° luglio con Stadia Pro. Inoltre, ricordiamo che The Elder Scrolls Online è disponibile anche su Stadia Pro questo mese fino al 16 luglio.

