Amazon Echo Auto ufficiale in Italia: specifiche e prezzi

L’obiettivo principale di Amazon per la sua divisione “Alexa” è quello di portare le funzionalità dell’assistente in quanti più luoghi possibili. Dopo aver raggiunto la casa e gli smartphone (e in alcuni casi anche gli smartwatch), Amazon si è imbarcata nell’impresa di portare Alexa anche sulle auto. Con ciò in mente, nel 2018 ha lanciato Amazon Echo Auto negli USA e in pochissimi altri mercati.

A distanza di due anni dall’annuncio iniziale, l’Amazon Echo Auto è arrivato anche nel mercato italiano dove può essere acquistato a 59,99 euro (è il secondo dispositivo di nuova generazione in pochi giorni, dopo il Fire HD 8 2020).

Amazon Echo Auto è un dispositivo che è stato pensato per portare le funzioni di Alexa in tutte quelle auto che non hanno un sistema di infotainment smart: non a caso viene collegato con l’auto attraverso un jack audio da 3,5mm e l’uscita AUX. Per accedere ad Alexa il dispositivo fa affidamento sulla connessione Bluetooth e sui dati mobile garantiti da uno smartphone.

Nella descrizione di Amazon notiamo che:

Porta Alexa in auto con te – Echo Auto si connette all’App Alexa sul tuo telefono e riproduce contenuti dagli altoparlanti della tua auto dall’ingresso AUX o connettendosi al Bluetooth del tuo smartphone. La confezione include un supporto per bocchetta d’aerazione.

Perfetto in strada – Grazie agli 8 microfoni e al riconoscimento vocale a lungo raggio, Echo Auto è in grado di sentirti nonostante la musica , i rumori del traffico o del climatizzatore.

Molto più di un’autoradio – Controlla Echo Auto dall’App Alexa e ascolta contenuti in streaming da Audible, Amazon Music, Apple Music, Spotify e Deezer, oppure stazioni radio da tutto il mondo con TuneIn.

Basta chiedere – Usa la tua voce per mettere della musica, ascoltare le ultime notizie e molto altro.

Echo Auto è stato progettato anche per tutelare la tua privacy – Per disattivare i microfoni, basta premere l’apposito pulsante.

Verifica la compatibilità – Echo Auto non è compatibile con tutti i modelli di auto e di telefono. Controlla che sia compatibile con i modelli che possiedi.

Nel caso foste interessati, potete procedere all’acquisto di Amazon Echo Auto attraverso il seguente link: