Sarà questo il Samsung Galaxy Tab S7?

Samsung, insieme a Huawei, è l’unica azienda a credere ancora nel mercato dei tablet Android, anche perché abbandonare vorrebbe dire lasciare strada libera ad Apple e ai suoi iPad. L’attuale modello top di gamma è il Samsung Galaxy Tab S6 (di cui esiste anche una versione Lite) ma sono ormai diverse settimane che emergono in rete informazioni leaked ed indiscrezioni legate al Samsung Galaxy Tab S7. Una di queste nelle scorse ore ci ha fornito un completo sguardo al mockup del tablet, svelandoci i dettagli estetici.

Provenienti dalla redazione di Pigtou, questi render indicano che non molto cambierebbe sul fronte del design rispetto al precedente Tab S6. Si avrebbero ancora delle sottili cornici che circondano lo schermo e una configurazione a doppia fotocamera sul retro.

L’alloggiamento della fotocamera posteriore, tuttavia, è cresciuto un po’ per ospitare un flash a LED, mentre il sensore anteriore è stato spostato sul bordo più lungo (sarà in cima quando si tiene il tablet in posizione orizzontale). Anche l’alloggiamento per mantenere in posizione la S Pen e la posizione dei quattro speaker di sistema rimangono invariate.

Il rapporto aggiunge che il Samsung Galaxy Tab S7 potrebbe essere più spesso di 0,6 mm rispetto al Tab S6, il che potrebbe significare una batteria più grande da 7.760 mAh, come suggerito in un rumor passato. Lo spessore potrebbe salire magari per ospitare un display da 11 pollici più grande o, cosa molto più probabile (che però non esclude le altre possibilità), per ospitare il chip Snapdragon 865 di Qualcomm con pieno supporto al 5G.

Tra l’altro, viene riportato anche un possibile modello Pro da 12,9 pollici per contrastare il modello di iPad Pro top di gamma.

VIA FONTE (@OnLeaks, Pigtou)