Bixby arriva su Gear S3 in sostituzione di S-Voice

Gli smartwatch Samsung sono una delle scelte migliori quando si tratta del lato Android dei dispositivi indossabili. La società ha rilasciato il suo modello Gear S3 nel 2016 con solide recensioni e da allora ha mantenuto i proprietari felici con diversi aggiornamenti. L’anno scorso, il Gear S3 ha ricevuto l’aggiornamento dell’interfaccia utente OneUI di Samsung e ora sembra che sia in fase di lancio un nuovo aggiornamento, il System Update 7. Una delle caratteristiche principali che questa versione aggiunge per i possessori di Gear S3 è l’assistente Bixby, in vista dell’imminente spegnimento di S-Voice.

Questo aggiornamento apporta anche un paio di miglioramenti alle capacità di monitoraggio del fitness dell’orologio. Quando ci si vuole allenare con lo smartwatch al polso, ora si ha la possibilità di mantenere lo schermo acceso durante la sessione, anche se questo scaricherà la batteria più velocemente.

Samsung ha inoltre aggiunto il supporto per il monitoraggio dei giri durante gli allenamenti. Premendo due volte il tasto Indietro si contrassegnerà quando termina un giro e inizia quello nuovo.

Ci sono anche molti altri miglioramenti generali inclusi nell’aggiornamento, anche se nessuno di questi è innovativo come il supporto di Bixby. Uno di questi è la possibilità di controllare il livello della batteria degli auricolari collegati dal pannello rapido dell’orologio, anche se gli unici auricolari supportati sono i Galaxy Buds e le Icon X.

Il display sempre acceso mostrerà ora il livello attuale della batteria durante la ricarica, pure. E infine, se il launcher rotondo per le app che sfrutta la visualizzazione circolare non fa per voi, c’è una nuova opzione per impostare una visualizzazione ad elenco, in cui le app verranno visualizzate in un layout elenco più semplice.

