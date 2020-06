Google Duo si aggiorna supportando l’invito alle videochat via link

Una delle caratteristiche che maggiormente ha fatto diventare popolare Zoom in ambito videochat (e in molti sostengono anche molto più vulnerabile ai trolls) è la possibilità di invitare, attraverso un solo link, chiunque a video chiamare. In altre parole, tutti coloro hanno accesso a quel link possono partecipare. Google ha notato che questa funzionalità è stata molto apprezzata e si è brigata a integrarla su Google Meet (diventata molto popolare in questi tempi). A distanza di qualche settimana, adesso è stata la volta di Google Duo.

Google aveva già annunciato il supporto ai codici di invito per le chiamate di gruppo di Duo a maggio, ma l’opzione non è stata attivata immediatamente. Ora funziona su varie versioni dell’app, dalla v89 in poi. Crea semplicemente un gruppo aggiungendo almeno un membro e si vedrà anche il link di invito.

Lo si può copiare, condividere con un’altra app oppure anche sui social: tutti coloro cliccheranno su quel link verranno automaticamente re-indirizzati in Google Duo con la richiesta di entrare a far parte del gruppo. Attualmente, questa feature funziona solo su dispositivi mobili, poiché le chiamate di gruppo non sono ancora supportate sul client Web.

Fate attenzione però a dove postate il link per unirsi al gruppo. Non sarebbe la prima app a venir riempita di trolls che tutto fanno per rovinare l’esperienza utente.

Nel caso non aveste ancora ricevuto la notifica di aggiornamento sul vostro smartphone, vi basterà cliccare sul nostro link sottostante che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata del Play Store.

Google Duo | Download

In alternativa, potete scaricare il file APK da installare manualmente (magari se state provando qualche ROM senza accesso ai Google Play Services) attraverso il seguente link. Ricordate però di dover attivare i permessi per l’installazione di app provenienti da fonti sconosciute, ovvero tutte quelle scaricate al di fuori del Play Store.

Google Duo | Download file APK v91

VIA