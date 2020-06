Top 5 Settimana 23 2020: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 23 2020.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 23 2020 parlando della prossima versione del robottino verde. Alcuni utenti in possesso di smartphone Pixel e iscritti al programma beta hanno ricevuto la prima versione beta di Android 11. Nulla di strano, se non fosse che ufficialmente questo update non avrebbe dovuto esserci. Ricordiamo, infatti, che la roadmap dedicata ad Android 11 è stata stravolta completamente dalla pandemia di COVID-19, per cui potrebbero esserci alcuni ritardi rispetto agli scorsi anni.

Questa settimana è stata presentata una nuova class action contro Google accusata di continuare a tracciare gli utenti che usano il browser Chrome anche se hanno impostato la modalità di navigazione in incognito.

Vivo è sempre fra le prime aziende ad introdurre novità tecnologiche nei propri smartphone e, con il lancio della serie Vivo X50, conferma questa tendenza. In particolare, nelle versioni Vivo X50 Pro e X50 Pro+ è presente una tecnologia gimbal per la stabilizzazione di foto e video.

Il team di sviluppo di LineageOS 17.1 è tornato attivo al 100% dopo aver subito un attacco hacker ai propri server. E per l’occasione aggiunge il supporto a 17 nuovi smartphone.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 23 2020 con il lancio di due smartphone dotati di un termometro a infrarossi, perfetti per questo periodo.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 24 2020.