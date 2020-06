HTC Desire 20 Pro sarà uno smartphone di fascia bassa con quasi nulla di Pro

La rivoluzione delle reti 5G sta facendo in modo che anche HTC, colosso taiwanese una volta in cima alla classifica dei produttori di smartphone e ora costantemente nella parte più bassa, abbia ritrovato l’interesse per gli smartphone. Oltre però allo sviluppo di uno smartphone 5G con specifiche top di gamma, nel cantiere dell’azienda sta venendo finalizzato anche il nuovo modello chiamato HTC Desire 20 Pro.

Nonostante il nome, HTC Desire 20 Pro sarà uno smartphone di fascia bassa con delle specifiche pensate per aumentare quanto più possibile il rapporto qualità prezzo.

Lo smartphone è stato un paio di mesi fa annunciato in maniera leaked su internet ma oggi, grazie alla sua comparsa sulla Google Play Console, abbiamo modo di vederne la maggior parte delle caratteristiche tecniche.

Come potete vedere dallo screenshot, HTC Desire 20 Pro può contare su un SoC Qualcomm Snapdragon 665 abbinato a 6 GB di memoria RAM e alla GPU ADreno 610. Per il resto, notiamo che il display ha una risoluzione Full HD+ di 2340 x 1080 pixel e il sistema operativo è Android 10.

Rimane ancora sconosciuto invece il comparto fotografico che, negli ultimi tempi, sta rivestendo un ruolo sempre più importante nella distinzione degli smartphone nelle varie fasce di mercato (considerando che in molti casi le altre specifiche sono le stesse).

La presenza dello smartphone sulla Google Play Console significa che la presentazione ormai è dietro l’angolo. Ad ogni modo, in attesa di avere maggiori informazioni su HTC Desire 20 Pro, vi vogliamo ricordare che HTC U Ear saranno degli auricolari TWS in stile AirPods e che, nel frattempo, l’azienda ha lanciato il nuovo HTC Wildfire R70, base di gamma con microUSB e tripla fotocamera.

VIA