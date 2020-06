Facebook rilascia uno strumento per trasferire tutte le immagini su Google Foto

Come parte del Data Transfer Project e per rispettare in pieno il regolamento del GDPR europeo, Facebook ha rilasciato uno strumento che permette agli utenti di trasferire tutte le immagini presenti sul social network presso Google Foto.

Lo strumento messo a disposizione da Facebook non è una novità assoluta, dal momento che per alcuni mercati è già disponibile da diversi mesi. Tuttavia, la notizia vera e propria è la sua disponibilità a livello mondiale.

Facebook aveva precedentemente reso disponibile lo strumento in diverse regioni in Asia, Africa, Europa e America Latina ma ora è disponibile dovunque il social network blu lo sia.

Today, we are reaching 100% rollout of our photo and video transfer tool that enables people to port their photos directly to Google Photos.

