Vivo X50, X50 Pro e X50 Pro+ ufficiali: specifiche e prezzi

Nonostante non si tratti del produttore cinese con la maggior popolarità in Italia, Vivo è sempre fra le prime aziende ad introdurre novità tecnologiche nei propri smartphone e, con il lancio della serie Vivo X50, conferma questa tendenza. In particolare, nelle versioni Vivo X50 Pro e X50 Pro+ è presente una tecnologia gimbal per la stabilizzazione di foto e video.

Serie Vivo X50 – Scheda tecnica

Vivo X50 Vivo X50 Pro Vivo X50 Pro+ Dimensioni e peso 159.54mm x 75.39mm x 7.49mm

170g 158.46mm x 72.8mm x 8.04mm

181.5g 158.46mm x 72.8mm x 8.04mm

181.5g Display 6.56″ FHD+ AMOLED

90Hz refresh rate

Singolo foro

HDR 10+ 6.56″ FHD+ AMOLED

90Hz refresh rate

Display curvo

Singolo foro

HDR 10+ 6.56″ FHD+ AMOLED

120Hz refresh rate

Display curvo

Singolo foro

HDR 10+ SoC Qualcomm Snapdragon 765G Qualcomm Snapdragon 765G Qualcomm Snapdragon 865 RAM e Storage 8GB LPDDR4X + 128GB UFS 2.0

8GB + 256GB 8GB LPDDR4X + 128GB UFS 2.1

8GB + 256GB 8GB LPDDR4X + 128GB UFS 2.1

8GB + 256GB

12GB + 256GB Batteria e ricarica 4200 mAh con ricarica rapida a 33W 4315 mAh con ricarica rapida a 33W 4315 mAh con ricarica rapida a 44W Fotocamere posteriori Grandangolare: 48MP Sony IMX598, f/1.6, OIS a 4 assi

48MP Sony IMX598, f/1.6, OIS a 4 assi Teleobiettivo: 13MP, f/2.48

13MP, f/2.48 Ultra-grandangolare: 8MP, 120° FoV, f/2.2

8MP, 120° FoV, f/2.2 Macro: 5MP, f/2.48, 1.5cm super macro Grandangolare: 48MP Sony IMX598, f/1.6, OIS a 4 assi

48MP Sony IMX598, f/1.6, OIS a 4 assi Teleobiettivo: 13MP, f/2.48

13MP, f/2.48 Periscopio: 8MP, f/3.4

8MP, f/3.4 Ultra-grandangolare: 8MP, 120° FoV, f/2.2, 2.5cm macro Grandangolare: 50MP Samsung ISOCELL GN1, f/1.6

50MP Samsung ISOCELL GN1, f/1.6 Teleobiettivo: 13MP, f/2.46

13MP, f/2.46 Periscopio: 8MP, f/3.4

8MP, f/3.4 Ultra-grandangolare: 8MP, 120° FoV, f/2.2, 2.5cm Fotocamera anteriore 32MP, f/2.48 32MP, f/2.45 32MP, f/2.45 Altre caratteristiche NFC

WiFi 6

Bluetooth 5.1

SA & NSA Dual-mode 5G

Sensore di impronte sotto il display NFC

WiFi 6

Bluetooth 5.1

SA & NSA Dual-mode 5G

Sensore di impronte sotto il display

AK4377A Hi-Fi Sound chip NFC

WiFi 6

Bluetooth 5.1

SA & NSA Dual-mode 5G

Sensore di impronte sotto il display

CS43131 Hi-Fi Sound chip Sistema operativo Funtouch OS 10.5 basato su Android 10 Funtouch OS 10.5 basato su Android 10 Funtouch OS 10.5 basato su Android 10

Prezzi e disponibilità

Per adesso l’annuncio della nuova serie di smartphone è avvenuto per il mercato cinese, dove i tre modelli possono essere acquistati col seguente listino: