Google Stadia per Android pone le basi per i controlli a schermo, versioni demo e supporto per smartphone non certificati

Il teardown dell’ultimo aggiornamento dell’app Google Stadia per Android (versione 2.19) ha portato alla luce alcuni dettagli sulle funzionalità imminenti e sulla possibilità di giocare a determinati giochi per un tempo limitato.

Secondo 9to5Google, l’app Stadia mostra che Google consentirà agli utenti Android di giocare gratuitamente per periodi di tempo limitati con riferimenti a prove, demo e weekend gratuiti. Se volete vedere come funziona un gioco su Stadia prima di acquistarlo, questo sarà molto utile, supponendo che gli editori lo usino. Non è da escludere però che alcuni di questi contenuti di prova gratuiti potrebbero essere esclusivi per gli abbonati Stadia Pro.

Ci sono anche cenni a numerosi eventi di vendita futuri, tra cui una vendita estiva, una vendita per il ritorno a scuola, una vendita di fine anno e quella più grande di tutte: il Black Friday.

Sebbene sia possibile utilizzare un’estensione Chrome di terze parti per far funzionare i controlli Stadia sullo schermo su un telefono Android, al momento non esiste alcun supporto ufficiale nell’app Stadia. Sembra però che ciò cambierà nel prossimo futuro, con la mappatura dei pulsanti del controller e la presenza di controlli touch in arrivo nell’app. Se questa sarà una buona esperienza è discutibile, ovviamente.

Il supporto per Google Stadia sugli smartphone è ancora piuttosto limitato, in parte perché i dispositivi devono essere certificati per garantire che funzionino abbastanza bene. Sembra però che anche i modelli non certificati potranno utilizzare il servizio in futuro, sebbene con un avvertimento che l’esperienza potrebbe non essere stellare.

Insomma, Google Stadia sta evolvendo con ogni singolo aggiornamento, rafforzando il pensiero che al lancio si trattava poco più di un servizio in fase beta.

Il fatto che sono stati trovati riferimenti a queste novità non significa che la loro introduzione è vicina.

VIA FONTE