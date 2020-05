Top 5 Settimana 22 2020: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 22 2020.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 22 2020 parlando di Redmi Note 9, 9 Pro, Mi Note 10 Lite e 10 Lite 5G. Xiaomi Italia ha, infatti, annunciato l’arrivo sul nostro mercato di questi 4 nuovi smartphone. In questo articolo troverete tutte le info su prezzi e caratteristiche tecniche.

Gli sviluppatori dell’azienda milanese Bending Spoons hanno pubblicato parte del codice sorgente dell’app Immuni su Github rendendolo open source. Avere a disposizione il codice sorgente e poter quindi curiosare all’interno e verificare come effettivamente funziona l’app è un vantaggio non da poco per coloro che temono che i dati raccolti verranno usati anche per altri fini. In altre parole, tutti possono vedere come funzionano le app e a chi inviano i dati.

Fra le tante applicazioni che Google ha sviluppato pensando alla messaggistica istantanea, Google Chat è l’ultima in ordine cronologico ad essere arrivata sul mercato (in realtà è una versione rinominata e migliorata di Hangouts). Al fine di rendere quanto più compatibile possibile la versione desktop di Google Chat, il colosso di Mountain View ha deciso di riprogettarne il codice sviluppandola come una Progressive Web App (PWA).

Android Studio è la piattaforma di sviluppo utilizzata da migliaia di sviluppatori che vogliono realizzare un’applicazione Android. Tale ambiente di sviluppo è stato aggiornato alla versione 4.0 con una serie di novità molto interessanti.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 22 2020 con Google Duo che non necessita più di un numero di telefono per impostare inizialmente l’app su un tablet Android.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 23 2020.