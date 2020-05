Google Maps si aggiorna introducendo i “Plus Code”

Quando ci si trova in una città diversa dalla propria e non si conoscono bene le varie vie che la compongono, riferire a qualcuno dove ci troviamo di preciso potrebbe rivelarsi un problema. Gli ingegneri di Google Maps hanno riflettuto su questo fatto e, nonostante esistano già le coordinate geografiche che permettono di avere una precisione estrema, non tutti sanno come estrapolarle dall’app. A questo proposito, attraverso l’ultimo aggiornamento dell’app hanno introdotto i così detti “Plus Code“.

Secondo Google, 2 miliardi di persone non hanno un indirizzo o il loro indirizzo non è facile da individuare. Google ha effettivamente iniziato a risolvere questo problema nel 2015, quando ha rilasciato le prime bozze del progetto Plus Code. Adesso però tale progetto è realtà nell’app Android di Google Maps.

Un Plus Code è essenzialmente un indirizzo digitale ed è derivato dalle coordinate di latitudine e longitudine. Tale indirizzo digitale può essere generato per qualsiasi posizione.

Google sta ora integrando i Plus Code in Google Maps per Android. Per crearne uno, basta toccare il punto blu sulla mappa che rappresenta la posizione corrente. Verrà visualizzata una schermata che mostra il Plus Code a sei cifre insieme ad altre informazioni e opzioni utili. È quindi possibile copiare il codice e condividerlo con altri. Molto più facile che trovare coordinate o abilitare il rilevamento della posizione.

I Plus Code possono anche essere generati premendo a lungo qualsiasi posizione sulla mappa per rilasciare un segnaposto. Allo stesso modo, si può trovare una posizione utilizzando un Plus Code e inserendolo in Ricerca Google o Google Maps.

La cosa interessante del tutto è che il codice alla base è del tutto open source. Ciò significa che, molto probabilmente, li vedremo implementati anche su altre applicazioni di navigazione quanto prima.

