Top 5 Settimana 21 2020: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 21 2020.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 21 2020 parlando di Google Meet. Una delle conseguenze del lockdown generale che abbiamo vissuto fino a qualche giorno fa è stata l’aumento delle videoconferenze. Le due principali applicazioni ad aver visto una crescita incredibile sul Play Store sono Zoom e Google Meet. Quest’ultima ha avuto un crescita importante dopo la decisione da parte di Google di rendere il servizio gratuito a tutti. In buona sostanza, se proprio Zoom Cloud Meetings non dovesse convincervi, sappiate che esiste una valida alternativa gratuita.

Nonostante il coronavirus non abbia impattato molto sulle finanze di Amazon (anzi, il fatturato apparentemente è aumentato), la pandemia ha influito finora su quasi tutti gli eventi tecnologici di questo inizio 2020 e a quanto pare anche il Prime Day ne dovrebbe risentire, dato che potrebbe essere spostato a settembre. A quanto pare questo ritardo consentirà ad Amazon di creare spazio per più inventario e prepararsi per la spedizione di più tipi di prodotti.

Samsung ha annunciato questa settimana lo smartphone Samsung Galaxy S20 Tactical Edition, il quale è una versione speciale che non cambia alcuna specifica tecnica rispetto al modello standard ma aggiunge delle caratteristiche ottimizzate per l’uso in “qualsiasi ambiente tattico”.

Huawei ha annunciato un nuovo modello nella sua serie di smartphone P40: trattasi di Huawei P40 Lite 5G, una versione aggiornata di P40 Lite che la società ha lanciato due mesi fa. Questo nuovo dispositivo offre un SoC aggiornato, una fotocamera principale migliore e, naturalmente, supporto alle reti 5G.

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 21 2020 con OnePlus che a quanto pare non rilascerà più smartphone in edizioni limitate in collaborazione con McLaren.

Ed anche per questa settimana è tutto. Appuntamento a domenica prossima con la rubrica Top 5 Settimana 22 2020.