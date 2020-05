Come velocizzare il passaggio da Google Play Music a YouTube Music

Ormai è ufficiale: entro la fine dell’anno vi sarà il passaggio definitivo tra Google Play Music a YouTube Music, con il primo che chiuderà i battenti per sempre. Qualche giorno fa vi abbiamo mostrato come funzionerà il passaggio di tutti i dati (Mi Piace, Playlist, radio ecc.) da un servizio all’altro ma vi abbiamo anche segnalato che Google lo sta facendo in maniera scaglionata.

In questo articolo invece vi mostreremo come velocizzare la procedura e far si che il proprio account venga scelto prima rispetto agli altri. Non si tratta comunque di una certezza assoluta ma solo di un modo per far sapere a Google del nostro interesse nel velocizzare la procedura.

Google ha pubblicato un form che permette, a coloro sono interessati, di inserire la propria mail associata a Google Play Music e la propria nazionalità e far sapere al colosso del web di essere interessati a essere fra i primi a poter eseguire il passaggio.

Il nostro consiglio è, se siete utilizzatori di Google Play Music, di iniziare a “prenderci la mano” con YouTube Music utilizzandolo sin da ora, anche se nessuno dei vostri dati è stato ancora sincronizzato. Questo vi permetterà di familiarizzare col nuovo servizio (che ricordiamo essere disponibile sia su mobile attraverso le app ufficiali sia attraverso il web) ed essere un po’ più preparati quando sarà la volta del vostro turno.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che YouTube Music ha attualmente circa 20 milioni di abbonati che, seppur possano sembrare molti, sono solo una frazione di quelli su cui possono contare Apple Music e Spotify.

