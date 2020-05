HTC U Ear saranno degli auricolari TWS in stile AirPods

Ormai è risaputo che HTC, una volta principale aziende costruttrice di telefoni cellulari e smartphone, è ormai finita del dimenticatoio con bilanci in rosso trimestre dopo trimestre. Il colosso taiwanese però non si è mai arreso e, dopo aver annunciato di essere al lavoro su uno smartphone con supporto al 5G, abbiamo scoperto che sta testando le HTC U Ear, ovvero degli auricolari TWS in stile AirPods.

Quando intendiamo in stile AirPods lo facciamo letteralmente. Come potete vedere dalle immagini venute fuori dalla Taiwan National Communication Commission dove sono state certificate, le HTC U Ear hanno un design che ricorda da vicino quello degli auricolari TWS di Apple.

Anche il case ha le stesse sembianze di quello degli AirPods, almeno esteriormente. La ricarica degli auricolari avviene in maniera wireless (attraverso i due PIN posti lungo lo stelo) mentre il case si ricarica attraverso un cavo USB Type-C.

Purtroppo al momento non abbiamo alcuna informazione sulle caratteristiche tecniche come i driver usati, il peso, l’autonomia e i controlli multimediali. Altrettanto si può dire delle informazioni relative al prezzo di vendita e alla data di arrivo sul mercato.

Ad ogni modo, così come facciamo con ogni altro prodotto HTC che viene presentato, la speranza è che si tratti di un successo in ambito commerciale.

C’è da dire però che ogni smartphone HTC degli ultimi anni, seppur costruito in maniera impeccabile e con specifiche molto interessanti, è arrivato sul mercato con un prezzo di mercato identico a quello dei top gamma Samsung ed Apple. Secondo voi, a parità di prezzo, quanto è probabile che un utente comune scelga lo smartphone HTC rispetto al Galaxy di Samsung e all’iPhone di Apple?

