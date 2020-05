OnePlus p’otrebbe lanciare degli auricolari TWS “in stile AirPods” a luglio

Il mondo degli auricolari è cambiato per sempre, sia in termini di funzionalità che in termini di design, da quando Apple ha lanciato la prima generazione di AirPods (fatto successo in contemporanea al lancio di iPhone 7, il primo senza jack audio). Da allora infatti, ogni produttore di fama mondiale ha rilasciata una o più versioni di auricolari TWS dotati di un design simile con la stanghetta (solo Samsung ha resistito). Ebbene, sembra che il prossimo in lista con una versione propria di auricolari TWS potrebbe essere OnePlus.

Alcune nuove informazioni in arrivo grazie al leaker Max J. suggeriscono che i primi veri auricolari TWS di OnePlus avranno un’estetica molto simile a quella degli AirPods. I dettagli in questione provengono da una fonte apparentemente affidabile ma nuova, quindi prendiamo tutto con le pinze e con il beneficio del dubbio.

Non vi è alcuna parola sulle funzionalità che OnePlus ha pianificato al momento o su quanto costerà il prodotto (che esistano non dovrebbero esserci dubbi, visto che le prime voci risalgono addirittura all’anno scorso), ma si spera che l’azienda proverà ad offrire specifiche simile alla concorrenza attuale, per cui con una sorta di cancellazione attiva del rumore. In alternativa, potrebbe scartare alcune delle funzionalità più elaborate e offrire gli auricolari wireless come alternativa più economica ai normali AirPods.

Secondo quanto riferito, a luglio si svolgerà un evento di presentazione ufficiale, sebbene non sia ancora stata fornita una data specifica. In tale evento, OnePlus dovrebbe presentare il nuovo smartphone OnePlus Z di fascia media, il che significa che i due prodotti potrebbero essere introdotti contemporaneamente. Quest’ultimo, per quelli di voi che non ne fossero a conoscenza, dovrebbe incorporare il SoC Snapdragon 765 con modem 5G.

