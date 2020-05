Surface Duo protagonista di alcune specifiche leaked… E non vi piaceranno

Microsoft ha creato un hype molto elevato sul suo Surface Duo, smartphone dual screen con a bordo il sistema operativo Android e previsto al lancio per le festività natalizie.

Abbiamo già saputo a fine febbraio che Microsoft ha optato per il chipset Qualcomm Snapdragon 855 poiché molti dei progetti del Duo sono stati elaborati con largo anticipo rispetto all’avvento dello Snapdragon 865. Tuttavia, considerando che i produttori di smartphone sono capaci di aggiornare i loro modelli con cadenza annuale e tenendo il passo con i chipaker, per non parlare del fatto che i primi progetti del Surface Duo risalgono a più di un anno fa, ci saremmo aspettati che la versione finale dello smartphone avrebbe avuto lo Snapdragon 865 con modem 5G. E invece sembra proprio che il progetto rimarrà fedele allo Snapdragon 855.

Fra le specifiche emerse in maniera leaked non vediamo segni dell’opzione da 128 GB di cui abbiamo sentito parlare a febbraio. È stato anche riferito che i dispositivi che stanno venendo testati attivamente non presentano nè il chip NFC nè la ricarica wireless.

Ma ci sono almeno alcune buone notizie sul fronte Android: un aggiornamento ad Android 11 è previsto “relativamente rapidamente”. Le app pensate appositamente per il Surface Duo verranno perfezionate in tempo per la versione stabile del sistema operativo all’inizio di giugno.

La Microsoft Build, evento inizialmente previsto in maniera tradizionale ma che, per l’epidemia di COVID-19, è stato modificato per andare solo online, prenderà il via a partire da martedì prossimo, 19 maggio. La speranza è che Microsoft fornisca qualche informazioni in più circa il suo Surface Duo con a bordo Android.

VIA FONTE