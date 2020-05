POCO F2 Pro ufficiale: top di gamma con Snapdragon 865 a 499 euro

POCO è un’azienda nata dapprima come sub-brand di Xiaomi e poi divenuta indipendente che sta facendo grande fortuna in India. Essa però ha un occhio anche per il mercato Global e, nella giornata di ieri, ha presentato ufficialmente il nuovo POCO F2 Pro, smartphone top di gamma che strizza l’occhio anche al prezzo.

Nonostante l’indipendenza però, POCO sfrutta ancora la R&D di Xiaomi sia in ambito hardware sia in ambito software. Di fatto, il POCO F2 Pro non è altro che un Redmi K30 Pro con un nome differente (stessa situazione avuta con POCO X2 e Redmi K30).

L’unica differenza che potremmo individuare è il loro software: F2 Pro utilizza il launcher Poco, che sembra più vicino ad Android stock anche se è ancora basato sulla MIUI. Un altro possibile cambiamento è che il modello Redmi è classificato IP53, mentre POCO non pubblicizza alcuna forma di resistenza all’acqua per il suo ultimo top di gamma. È altamente improbabile che Poco utilizzi una catena di assemblaggio separata dal K30 Pro solo per evitare la protezione dai liquidi, quindi è probabile che F2 Pro supporti lo stesso tipo di resistenza all’acqua ma che il produttore non lo abbia voluto far certificare.

POCO F2 Pro: scheda tecnica

Dimensioni e peso di 163,3 x 75,4 x 8,9 mm e 218 grammi

e di 163,3 x 75,4 x 8,9 mm e 218 grammi Display AMOLED da 6,67″ con risoluzione 2.400 x 1.080 pixel, supporto HDR10+, contrasto 5.000.000:1, 100% DCI-P3, sRGB, luminosità massima 1.200 nits e refresh rate a 60 Hz (campionamento touch screen a 180Hz)

AMOLED da 6,67″ con risoluzione 2.400 x 1.080 pixel, supporto HDR10+, contrasto 5.000.000:1, 100% DCI-P3, sRGB, luminosità massima 1.200 nits e refresh rate a 60 Hz (campionamento touch screen a 180Hz) Vetro protettivo Gorilla Glass 5

SoC​ Qualcomm Snapdragon 865 con CPU octa core e GPU Adreno 650

Qualcomm Snapdragon 865 con CPU octa core e GPU Adreno 650 Memoria : RAM: 6GB / 8GB Memoria di archiviazione: 128GB, 256GB.

: Fotocamera posteriore : 64 MegaPixel 1/1,7″ con OIS e lenti 7P 13 MegaPixel ultrawide da 123°, sensore di profondità da 2 MegaPixel 5 MP con ottica macro (K30 Pro)

: Fotocamera Anteriore : 20 MegaPixel pop-up

: 20 MegaPixel pop-up Connettività : 5G SA/NSA, VoLTE, Dual SIM, Bluetooth 5.1, WiFi 6, USB-C, NFC, GPS doppia frequenza, sensore IR

: 5G SA/NSA, VoLTE, Dual SIM, Bluetooth 5.1, WiFi 6, USB-C, NFC, GPS doppia frequenza, sensore IR Batteria : 4.700 mAh supporto alla ricarica rapida a 33Wh

: 4.700 mAh supporto alla ricarica rapida a 33Wh Altro : Jack audio da 3,5mm, sensore di impronte sotto al display, audio Hi-Res

: Jack audio da 3,5mm, sensore di impronte sotto al display, audio Hi-Res Sistema operativo Android 10 con interfaccia MIUI for POCO

Prezzi e disponibilità

POCO F2 Pro sarà disponibile nelle prossime settimane (inizialmente solo attraverso poco.net, Aliexpress e Gearbest, successivamente anche su Amazon) al prezzo di:

499 euro per la variante 6 + 128 GB

per la variante 6 + 128 GB 599 euro per la variante 8 + 256 GB

