TWRP disponibile per Samsung Galaxy Note 9 e 7 altri smartphone Xiaomi, Sony e Realme

Gli sviluppatori della TWRP hanno annunciato la disponibilità della loro recovery custom per 11 nuovi smartphone e tablet, fra cui anche il Samsung Galaxy Note 9 nella sua variante Exynos e lo Xiaomi Mi Note 10.

Per chi non lo sapesse, una recovery custom rappresenta una delle due porte di ingresso al mondo del modding per gli smartphone Android (l’altra è lo sblocco del bootloader). Allo stesso modo, va ad invalidare la garanzia legale del produttore.

In particolare la TWRP è stata estesa a 8 nuovi smartphone e tablet:

Realme C1 (RMX1811)

Samsung Galaxy Note 9 (Exynos) (corsicanu)

Sony Xperia 10 (kirin)

Sony Xperia 10 Plus (mermaid)

Xiaomi Mi 8SE (xmsirius)

Xiaomi Mi MIX 3 5G (andromeda)

Xiaomi Mi Note 10 (tucana)

Xiaomi Mi Translator (FYJ01QP)

Guida all’installazione della TWRP

Nel caso foste interessati all’installazione, potete procedere in due modi: il più semplice richiede l’app ufficiale ma necessita dei permessi di root.

Official TWRP App | Link

In caso non aveste accesso al root dello smartphone, qui di seguito vi proponiamo una guida all’installazione che necessita solo di un PC Windows e di una connessione a internet: