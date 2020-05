Top 5 Settimana 19 2020: i migliori articoli di Androidblog

Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento domenicale con la rubrica Top 5 Settimana 19 2020.

Iniziamo la carrellata della Top 5 Settimana 19 2020 parlando di Android 11. Con nostra grande sorpresa, Google non ha rispettato la propria roadmap legata ad Android 11 rilasciando anche una quarta Developer Preview. I possessori di Pixel 4 e Pixel 4 XL facciano molta attenzione però: chi ha testato la versione beta ed è poi tornato indietro alla versione stabile ha riscontrato problemi con il Face Unlock.

Mantenendo la tradizione di rilasciare l’aggiornamento di sicurezza mensile il primo lunedì di ogni nuovo mese, Google ha rilasciato le patch ufficiali di sicurezza del mese di maggio 2020.

In occasione del quinto anniversario del servizio Samsung Pay, il colosso coreano ha annunciato che in estate lancerà una più “elevata” esperienza di pagamento. Stiamo parlando di una carta di debito.

Microsoft ha in rampa di lancio il suo servizio chiamato Project xCloud che finalmente, dopo mesi di attesa, è in fase beta anche in Italia. Microsoft ha aperto le iscrizioni alla fase beta qualche settimana fa. Ecco le nostre prime impressioni di Project xCloud giocato sia su smartphone (Xiaomi Mi 9T) che su tablet (il caro vecchio Nexus 7 2013).

Chiudiamo la carrellata della Top 5 Settimana 19 2020 con i nuovi Sony WF-SP800N, auricolari TWS che, pur non essendo la migliore offerta del colosso giapponese, prendono in prestito molte delle funzioni del modello premium WF-1000XM3 tra cui la riduzione digitale del rumore ambientale e la Ambient Sound Mode.

