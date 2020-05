Dirt 5, Chorus, Jotun: Valhalla Edition e altri in arrivo su Google Stadia

In concomitanza con l’evento Inside Xbox che ha mostrato i primi “gameplay” di titoli ottimizzati per la nuova Xbox Series X, Google ha annunciato che alcuni di quei titoli arriveranno anche su Google Stadia. In particolare, quattro nuovi giochi sono stati annunciati per la piattaforma di gioco cloud, con due titoli di Thunder Lotus Games in arrivo questo mese e DIRT 5 e CHORUS in arrivo nel 2021.

In un post sullo Stadia Community Blog, Google ha annunciato due nuovi giochi di Thunder Lotus Games che stanno per arrivare su Stadia alla fine di questo mese. Jotun: Valhalla Edition e Sundered: Eldritch Edition presentano entrambe splendide opere d’arte disegnate a mano, trame coinvolgenti e battaglie epiche tra boss.

Jotun è un gioco guidato dalla mitologia in cui si interpretano i panni di Thora, una guerriera vichinga morta che cerca di dimostrare il suo valore agli dei nordici per entrare nel regno leggendario di Valhalla (apparentemente nessun riferimento al nuovo capito di Assassi’s Creed ambientato nella stessa epoca). Il titolo è stato originariamente rilasciato nel 2015, ma da allora è stato portato su molte nuove piattaforme come Nintendo Switch.

Sundered è un po’ più nuovo, essendo entrato in scena per la prima volta nel 2017. È definito come una “caotica metroidvania” ambientata in un mondo ispirato alle inquietanti opere striscianti di H.P. Lovecraft. Sulla base del trailer, sembra che potrebbe essere molto divertente, soprattutto se si hanno amici per utilizzare il supporto multiplayer cooperativo locale.

Un altro nuovo titolo annunciato oggi è DIRT 5, un gioco di corse fuoristrada arcade sviluppato da Codemaster. Potrebbe essere solo un gioco di corse, ma c’è molto per tenere occupati i giocatori poiché presenta oltre 70 campi e modalità Globale e Carriera. Uscirà in ottobre su console come Xbox e Playstation 5, ma non arriverà a Stadia fino all’inizio del 2021.

L’ultimo dei giochi annunciati per Google Stadia è CHORUS. È senza dubbio il titolo più hardcore del gruppo e consente ai giocatori di abitare nel mondo spaziale di Nara e Forsaken, che è il suo… combattente stellare senziente? CHORUS promette immagini interstellari mozzafiato e una storia che “va oltre la nostra realtà di veglia”.

VIA FONTE