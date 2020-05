Android 11 DP4 disponibile al download | Novità

Con nostra grande sorpresa, Google non ha rispettato la propria roadmap legata ad Android 11 rilasciando anche una quarta Developer Preview. Il rilascio di Android 11 DP4 avviene a circa due settimane dalla precedente release.

In precedenza, Google aveva affermato che ci sarebbero state solo tre versioni Developer Previer di Android 11, ma la società sta apportando alcune modifiche alla sua pianificazione includendo questa anteprima aggiuntiva inaspettata per gli sviluppatori. La prossima versione beta è stata spostata al 3 giugno, quando verrà rilasciata come parte di un nuovo evento online di Beta Launch Show (in sostituzione del Google I/O che è stato annullato), i cui dettagli Google li ha pubblicati in queste ore.

L’evento sarà ospitato da Dave Burke di Google e terminerà con una sessione di domande e risposte in diretta, con altri colloqui incentrati sugli sviluppatori originariamente previsti per l’I/O che si terranno alla fine della giornata. Chi è interessato può iscriversi per ricevere gli aggiornamenti degli eventi qui.

Google afferma che la nuova timeline ottimizzata per il rilascio di Android 11 è il risultato di sfide poste agli sviluppatori a seguito di eventi attuali.

Il mese aggiuntivo darà loro più tempo prima che le modifiche di Android 11 raggiungano la “stabilità della piattaforma” e un mese in più per gli sviluppatori per preparare le app a supportare Android 11 (anche se gli sviluppatori dovrebbero tenere presente che SDK e API per Android 11 sono ancora impostate su essere finalizzate a giugno).

In sostanza, l’intero programma è stato spostato in avanti di circa un mese. Oltre al Beta Show Show del 3 giugno, la Beta 2 è stata rimandata a luglio e la Beta 3 ad agosto.

Non conosciamo le specifiche riguardanti le modifiche che Google ha incluso in Android 11 DP4 visto che l’annuncio è stato quasi interamente privo di dettagli.

VIA FONTE