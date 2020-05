Siamo stati selezionati per il beta test italiano di Microsoft xCloud

Microsoft ha incominciato ad inviare le mail di approvazione delle richieste di utenti italiani di provare in anteprima sui loro smartphone Android Microsoft xCloud, ovvero il servizio di game streaming che andrà a competere con Google Stadia.

Siamo rimasti un po’ sorpresi quando abbiamo constatato di essere stati fra i primi in Italia ad aver ottenuto l’accesso in anteprima al servizio e sicuramente non mancheremo, nei prossimi giorni e dopo diversi test, di fornirvi le nostre indicazioni sul servizio di game streaming targato Microsoft.

Grazie per la tua partecipazione al test. Potrai aiutarci a plasmare il futuro dello streaming di gioco.

Per chi non lo sapesse, Microsoft xCloud consiste di due servizi distinti e separati: il primo permette di eseguire lo streaming in locale dei giochi direttamente dalla console Xbox One S o X mentre il secondo si affida ai server remoti di Microsoft per un’esperienza di puro streaming.

Durante l’anteprima sono stati messi a disposizione 50 giochi (anche AAA) ed è molto probabile che, quando il servizio verrà lanciato in maniera stabile (ci aspettiamo che ciò avvenga durante il lancio di Xbox Series X), verrà sfruttato l’abbonamento GamePass per consentire l’accesso a una selezione di giochi dietro il pagamento di un canone mensile (una sorta di Netflix dei giochi in streaming).

I giochi disponibili durante la fase beta di Microsoft xCloud sono:

Absolver

Ace Combat 7: Skies Unknown

ARK: Survival Evolved

Battle Chasers: Nightwar

Black Desert Online

Bloodstained: Ritual of the Night

Borderlands: The Handsome Collection

Brothers: A Tale of Two Sons

Conan Exiles

Crackdown 3

Darksiders 3

Dead Island: Definitive Edition

Devil May Cry 5

F1 2019

For the King

Forza Horizon 4

Gears of War: Ultimate Edition

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Hello Neighbor

Hitman

Just Cause 4

Madden NFL 20

Mark of the Ninja: Remastered

Mutant Year Zero: Road to Eden

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition

Overcooked!

Puyo Puyo Champions

RAD

ReCore: Definitive Edition

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Sniper Elite 4

Soulcalibur VI

State of Decay 2

Subnautica

Tales of Vesperia: Definitive Edition

Tekken 7

Tera

The Bard’s Tale IV: Director’s Cut

theHunter: Call of the Wild

Vampyr

Vermintide 2

World of Final Fantasy Maxima

World of Tanks: Mercenaries

World of Warships: Legends

World War Z

WRC 7

WWE 2K20

Yoku’s Island Express

Vi diamo l’appuntamento alla prossima settimana quando pubblicheremo un approfondimento su Microsoft xCloud e sul suo funzionamento sia sotto rete WiFi che sotto rete 4G.