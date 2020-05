Attacco hacker ai server di LineageOS!

LineageOS, la popolare e quasi onnipresente ROM Android ormai giunta alla versione 17.1 base su Android 10, ha subito una violazione della sicurezza, con un gruppo di hacker che ha ottenuto l’accesso ad alcune infrastrutture del progetto nel fine settimana del 2 maggio. Tuttavia, l’impatto finale sugli utenti sarà basso, poiché le chiavi di firma, le build e il codice sorgente non sono stati interessati.

In altre parole, la ROM già presenti sugli smartphone di coloro che le hanno flashate dovrebbero essere sicure, così come i prossimi aggiornamenti. Lo sviluppo delle build tuttavia sono state sospese a causa di un problema preesistente, in base alla dashboard dello stato del progetto, con i singoli servizi che stanno venendo ripristinati uno alla volta.

Around 8PM PST on May 2nd, 2020 an attacker used a CVE in our saltstack master to gain access to our infrastructure.

We are able to verify that:

– Signing keys are unaffected.

– Builds are unaffected.

– Source code is unaffected.

See https://t.co/85fvp6Gj2h for more info.

— LineageOS (@LineageAndroid) May 3, 2020