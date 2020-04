Samsung conferma il lancio di un nuovo Galaxy Note e un nuovo Galaxy Fold entro il 2020

Ci sono state molte speculazioni su come Samsung avrebbe continuato con il suo programma di rilascio di nuovi smartphone in questo periodo molto travagliato dovuto alla pandemia di COVID-19. Oltre ai lanci dei nuovi modelli di Samsung Galaxy S e Note, rispettivamente in inverno e in estate, ora abbiamo anche i dispositivi flessibili che devono ancora accontentarsi di un periodo di rilascio irregolare.

Ma per ora, la compagnia ha confermato che proseguirà spedita con la propria tabella di marcia che prevede, entro la fine dell’anno, il lancio di un nuovo modello di Samsung Galaxy Note e il lancio di un nuovo Galaxy Fold.

Nella telefonata sugli utili del primo trimestre con gli investitori, l’azienda ha espresso la stessa incertezza che molti altri hanno sul futuro con la pandemia di coronavirus in gioco. Tuttavia, ha menzionato in modo specifico che nella seconda metà dell’anno avrà “nuovi modelli Galaxy Note nuovi e pieghevoli. Stiamo preparando la nuova generazione di Galaxy Note e il lancio di un nuovo smartphone flessibile come previsto“, ha dichiarato il CEO di Samsung Electronics, Jong-min Lee “E non vediamo l’ora di fornire al mercato un prodotto ancora più competitivo“.

Relativamente ai nuovi smartphone, ci aspettiamo un aggiornamento iterativo in quella che sarà presumibilmente la serie Note 20 e un seguito dell’originale Galaxy Fold di cui si è incominciato a parlare molto già da diversi giorni.

Per quanto riguarda il portafoglio futuro di Samsung, una possibile soluzione al “sovraffollamento” dell’offerta è una versione S / Note combinata per la prima parte dell’anno, così da far posto ai pieghevoli nell’altra metà.

VIA FONTE